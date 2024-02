"Lo que se ama se respeta": la reacción de Nicki Nicole a supuesta infidelidad de Peso Pluma

Recientemente se conoció un video del cantante mexicano Peso Pluma en compañía de una mujer que no es su pareja Nicki Nicole, lo que encendió la controversia en las redes sociales al considerarse una infidelidad.

El cantante de 24 años e intérprete de “Nueva vida” habría sido grabado tomado de la mano con dicha mujer después de asistir al Super Bowl, el pasado domingo 11 de febrero en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

La situación desencadenó una crisis de pareja con la que era su actual novia, quien reaccionó ante los hechos de una manera drástica y eliminó de su cuenta de Instagram todas fotografías en las que aparecía junto a su "Doble P".

Posteriormente, la intérprete de “Colocao” compartió un breve comunicado con el que ratificaría la infidelidad por parte de Peso Pluma con la mujer con la que fue filmado en un casino de la “Ciudad del Pecado”.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió en la primera parte.

Finalmente, señaló: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Es de mencionar que la relación entre ambos artistas fue confirmada en noviembre de 2023 durante un concierto en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.

Mientras Nicki Nicole daba su show, apareció en el escenario Peso Pluma para cantar a dueto la canción, “Por las noches”, quien momentos después le demostraría todo su amor por ella.

Varios de los momentos que vivieron como pareja fueron compartidos por Nicki Nicole en las redes sociales, pero todos quedaron eliminados tras conocerse la reciente filmación en Estados Unidos.