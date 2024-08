"Lo ven como un monstruo": Christian Nodal revela detalles de cómo es su relación con su suegro Pepe Aguilar

Durante los últimos días, los nombres de los artistas mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar se han vuelto tendencia en las redes sociales luego de que hicieran oficial su relación.

Pues luego de semanas de rumores y tras su separación de Cazzu, Nodal ha encontrado un nuevo amor, la joven cantante de 20 años, hija de Pepe Aguilar y nieta del legendario cantante y actor mexicano Antonio Aguilar.

Tras confirmar su relación y contraer matrimonio, el famoso cantante reveló detalles de cómo es su relación con su suegro Pepe Aguilar, quien, según varios medios internacionales, le habría pedido a la pareja contraer matrimonio lo más pronto posible.

En medio de una entrevista, el artista habló con franqueza sobre cómo la gente percibe a Aguilar.

“Todo mundo lo tiene como un monstruo”, afirmó Nodal, al referirse a la imagen intimidante que muchos tienen de Aguilar.

Nodal confesó que lejos de tener una “imagen temible”, Pepe le ha brindado mucho cariño y respeto.

“Ha sido súper bueno, es una persona que ha sido muy empática. Uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas y yo estoy con su tesoro, básicamente con una de las personas más bellas que tiene en su vida, de sus amores más grandes”, aseguró.

Asimismo, reveló que, desde antes de casarse con Ángela han tenido una buena relación hasta en el a ámbito musical.

“Siempre que nos cruzamos en los pasillos había mucho respeto musical y artístico, no conocía tanto su vida personal ni él la mía”, dijo.

Agregó que, “ha sido muy bonito y me siento respaldado por un gran hombre. Amo estar en una familia en la que se respiran tantas cosas tan chingonas. Desde el amor, la cultura, experiencias, un montón de cosas”.

Es de señalar, que hace unas, Pepe Aguilar envió una advertencia a todos aquellos que quieran involucrarse en la relación de su hija y Nodal.

“Yo no voy a ir metido entre los novios y las novias. Lo único que me importa es que esté bien físicamente y si alguien los lastima tendría que intervenir”, dijo.

Aguilar pidió respeto para su hija y su pareja e indicó que de lo contrario tendría que interferir.

“Cero violencias y cero abusos porque entonces te metes con toda su familia. Ustedes saben quién soy, no solo soy un cantante, ustedes me conocen más allá de eso. No quiere decir que sea mafioso, pero si me puedo defender”, recalcó.

La lluvia de críticas hacia los dos artistas no se ha hecho esperar, y es que la confirmación de su romance llega dos semanas después de que Nodal anunciara su ruptura con la cantante argentina Cazzu, con quien tiene una hija.

"No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros", comentó Ángela en el medio 'Hola'.

Tras la polémica, el intérprete de ‘De los besos que te di’ se pronunció sobre el asunto solicitando respeto para su nueva pareja y defendiendo su relación con la cantante mexicana.

En el reel compartido desde su cuenta oficial de Instagram, Christian aseguró que “yo sé que muchos se enteraron de que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación. Y como casi no les gusta el chisme ni andar inventando historias, por respeto a mi expareja, a mi hija y a mi actual pareja quería salir a darles un poco de contexto”.