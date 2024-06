La advertencia del papá de Ángela Aguilar a aquellos que interfieran en la relación de su hija con Christian Nodal

El pasado lunes los artistas mexicanos Cristian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación con unas románticas fotos que causaron revuelo en redes sociales.

Luego de semanas de rumores y tras su separación de Cazzu, Nodal ha encontrado un nuevo amor, la joven cantante de 20 años, hija de Pepe Aguilar y nieta del legendario cantante y actor mexicano Antonio Aguilar.

Tras conocerse la noticia, José Antonio Aguilar, mejor conocido como Pepe Aguilar, envió una advertencia a aquellos que interfieran en la relación entre ambos artistas mexicanos.

“Yo no voy a ir metido entre los novios y las novias. Lo único que me importa es que esté bien físicamente y si alguien los lastima tendría que intervenir”, dijo.

Aguilar pidió respeto para su hija y su pareja e indicó que de lo contrario tendría que interferir.

“Cero violencias y cero abusos porque entonces te metes con toda su familia. Ustedes saben quién soy, no solo soy un cantante, ustedes me conocen más allá de eso. No quiere decir que sea mafioso, pero si me puedo defender”, recalcó.

La lluvia de críticas hacia los dos artistas no se ha hecho esperar, y es que la confirmación de su romance llega dos semanas después de que Nodal anunciara su ruptura con la cantante argentina Cazzu, con quien tiene una hija.

"No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros", comentó Ángela en el medio Hola.

Tras la polémica, el intérprete de ‘De los besos que te di’ se pronunció sobre el asunto solicitando respeto para su nueva pareja y defendiendo su relación con la cantante mexicana.

En el reel compartido desde su cuenta oficial de Instagram, Christian aseguró que “yo sé que muchos se enteraron de que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación. Y como casi no les gusta el chisme ni andar inventando historias, por respeto a mi expareja, a mi hija y a mi actual pareja quería salir a darles un poco de contexto”.

No obstante, lejos de dejarse llevar por los comentarios, Nodal y Aguilar decidieron no esconder su romance y demostraron su amor en un concierto de la cantante.

El mexicano fue invitado por su novia a su último concierto para interpretar el tema 'Dime cómo quieres', canción en la que colaboraron en 2020.

El sencillo relata una historia en la que un ranchero (Nodal) intenta cautivar a una joven mujer (Aguilar) que se resiste y le recuerda que no es aceptado por su familia.

Justamente en el show los artistas cambiaron una parte de la canción: "Angelita, ya no seas tan mala", dice él, mientras que ella responde "y usted no sea tan coqueto", en la letra original.

En el espectáculo, Nodal dice: "Angelita, ¿por qué eres tan coqueta", a lo que ella responde: "porque eres mi novio".