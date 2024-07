Maluma reapareció en redes y habló sobre su pelea con la hinchada argentina durante la final de Copa América: "no crean lo que ven ahí"

Este fin de semana se llevó a cabo la final de la Copa América 2024, en donde la Selección de Argentina logró coronarse como bicampeón del torneo.

Para el emocionante encuentro, varias celebridades colombianas asistieron para apoyar a la ‘tricolor’ en el Hard Rock Stadium.

Karol G, Feid, Blessd, Silvestre Dangond, Ryan Castro y Maluma fueron algunas de las reconocidas estrellas que asistieron al partido en el que Colombia cayó ante Argentina y quedó como subcampeona de la competición.

Sin embargo, un incidente que involucra al intérprete de ‘Hawái’ le ha dado la vuelta al mundo, luego de que circulara un video suyo peleando con la hinchada argentina.

El artista aparentemente estaba discutiendo con los hinchas del equipo contrario. Aunque inicialmente se dijo que su enfado era por las decisiones arbitrales en el desarrollo del partido, un clip evidenció que su enojo era directamente con los aficionados argentinos.

Maluma se ve discutiendo acaloradamente con los hinchas mientras que está de pie sobre el palco en el que se encuentra. La grabación también muestra al grupo de hinchas con el que tuvo el intercambio verbal, que luce aparentemente provocador.

Ante las críticas que ha recibido, el cantante colombiano salió a aclarar lo sucedido y le pidió a sus fanáticos que no creyeran todo lo que ven en redes sociales.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el paisa sostuvo: “Saludos, mi gente, ¿qué se dice? Bueno, ya estamos de regreso en Europa. Tenemos varios shows, varios compromisos en Europa, pero quería pasar por aquí, por mis redes sociales, para saludarlos, hablar un poquito de lo que pasó en ese partido contra la selección de Argentina”.

“Primero que todo quiero saludar a nuestro pueblo colombiano, a nuestro equipo colombiano por ese esfuerzo, tan hijo de madre, por esa entrega, en cada balón, cada pelota, cada minuto, nos ponen todos los días más en alto y me siento demasiado pero demasiado orgulloso de ser colombiano. No me cambiaría por nada del mundo. Qué final, qué momentos, qué pasión por el fútbol”, acotó.

Maluma también aseguró en su video que vio rumores de que había tenido una actitud grosera con los hinchas argentinos, cosa que, a su juicio, “no es cierto”.

“Vi por ahí unos rumores que decían que yo estaba alegando. Eso es mier·$, no crean lo que ven ahí por redes sociales, no me estaba peleando con absolutamente nadie”, aseveró el ‘Pretty boy’.

También acotó: “Yo me paré ahí incluso a gritar a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esas sillas y empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil. Y bueno, ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol”.

Maluma le envió un “abrazo muy grande al equipo colombiano”. “Gracias por dejarnos en alto, gracias por todo (...) fue un momento que jamás se me va a olvidar, jamás estar ahí en el estadio con mis compañeros, con mi equipo, con la selección de música de Colombia, en una suite vibrando todo y celebrando por nuestro equipo. No tiene precio, no lo cambio por nada”, puntualizó.

“Repito: gracias a nuestra selección por lo que hicieron y felicidades al pueblo argentino por esta Copa América. Nos vemos en un futuro muy cercano. Estamos listos para el Mundial. Felicidades, mi selección, los amo”, finalizó.

La ‘albiceleste’ revalidó el título que obtuvo en 2021 en Brasil y ahora, con 16 trofeos, es la selección más veces campeona de América, mientras que Colombia acumula su segunda final perdida en Copa América, la primera fue contra Perú en 1975.