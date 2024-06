Martha Bolaños, 'La Pupuchurra', reveló que tuvo un romance con uno de los jurados de MasterChef Celebrity

Martha Bolaños es una de las actrices colombianas más conocidas en Latinoamérica por cuenta de su participación en la telenovela “Yo soy Betty, la fea”, donde interpretó a ‘La Pupuchurra’, una de las amigas de la protagonista.

La actriz nacida en Cali salió en los últimos días de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, reality del canal RCN y ViX en el que participó y terminó en el puesto siete de la competencia.

En medio de la sorpresa que generó su salida del reality, se conoció sobre una relación amorosa que mantuvo con uno de los jurados del programa de gastronomía de RCN, MasterChef Celebrity.

Durante una entrevista para la emisora Tropicana, la intérprete de ‘La Pupuchurra’ reveló que mantuvo una relación amorosa con el chef chileno Christopher Carpentier, quien hizo parte de cinco temporadas del reconocido programa de cocina.

Bolaños contó que conoció a Carpentier durante su participación en la edición 2023 del reality de gastronomía, un rumor que circulaba, pero nunca se oficializó. ‘La Pupuchurra’, además, dio detalles sobre lo sucedido y relató por qué no funcionó pese a haber tenido hasta una cena romántica en el medio.

“Ni más. Fuimos a cenar, pero no, no prosperó”, contó.

La actriz también sostuvo que él quería ir demasiado rápido en la relación y hasta se quería casar.

“No prosperó por mí, porque… ajá, ‘despacio, gordo, vamos despacio’. Él ya me quería casar. Es muy guapo él, pero de verdad no prosperó, no, no pasé”, narró Bolaños.

A su vez, la famosa explicó que, luego del intento de entablar una relación y al ver que ambos iban a tiempos distintos, decidieron dejar las cosas así y no continuar alimentando un amorío sin planes a futuro.

También relató que después de esa situación no volvieron a tener contacto.