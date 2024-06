Las razones por las que Karol G fue elegida como la Mujer del Año por parte de Billboard

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, continúa cosechando éxitos y premios gracias a sus años de trabajo en la música y en la ceremonia “Mujeres Latinas en la Música de Billboard”, que se llevó a cabo en Miami este domingo 9 de junio, fue galardonada con premio ‘Mujer del Año 2024’.

Las razones por las que se ganó este premio son por su impacto musical, así como también su compromiso a temas cívicos y humanitarios a través de su fundación ‘Con Cora’, que busca ayudar en diferentes aspectos a las mujeres menos favorecidas.

Además, se le reconoce la lucha que dio a través de los años para ser una de las artistas más escuchadas y reconocidas del mundo: “yo me anduve Colombia en bus llevando el cd de pueblito en pueblito, cantamos en discotecas, colegios y universidades y durante mucho tiempo me creí que esto no era para mí de tantas veces que me dijeron que no lo podía lograr”, fueron palabras de la artista paisa.

Sin embargo, sus canciones se han convertido en símbolos de empoderamiento femenino y sus éxitos han inspirado a muchos a bailar y cantar, tiene muchos seguidores alrededor del mundo y para apoyar a los artistas que luchan por sus sueños, creó su propio sello discográfico.

También ha logrado tener 30 canciones en la lista de Billboard Hot 100, 63 Hot Latin Songs, ocho temas número uno y la primera mujer en liderar la lista Billboard 200 con un álbum totalmente en español.

Debido a estos logros Billboard la nombró la Mujer del Año 2024; Karol G no pudo asistir debido a que se encuentra en Europa con su gira ‘Mañana será más bonito tour’, pero su padre fue, recibió el premioy agradeció en nombre de ella, además, puso un video que grabó la artista por su reconocimiento.

“Me siento agradecida por este reconocimiento, me siento honrada por lo que significa y la responsabilidad que trae detrás de ese premio, quiero agradecer infinitamente a todas las mujeres que han hecho posible que yo reciba esto, a todas las mujeres que forman parte de mi vida de mi trabajo”, señaló Karol G.

“No dejen de creer en ustedes. No solo por buscar una meta, sino por hacer su mundo más bonito, más grande, más especial. Me siento muy feliz. Hay una parte de mi corazón que se siente nostálgica. Me hacen recordar mucho todos los años de carrera, de trabajo, de muchos ‘no’, de puertas cerradas, de burlas, de muchos sacrificios, de muchas lágrimas, pero también de mucha felicidad y de mucha experiencia”, añadió.

En una historia de su cuenta de Instagram, la intérprete de ‘Provenza’ también agradeció: Me siento inmensamente agradecida e inspirada por ser yo quien lo recibe este año. Gracias Billboard por este reconocimiento… ¡MUJER DEL AÑO! Gracias a todas las mujeres que han hecho parte de este logro… a las niñas de mi equipo de trabajo, a las artistas que han colaborado conmigo en canciones, a las mujeres que me escuchan en sus casas, a todas las artistas que trabajan día a día por cambiar la historia. Gracia a todas”.

Karol G reinició su tour ‘Mañana será bonito’ tras ofrecer presentaciones en América Latina y Estados Unidos. Ahora es el turno de Europa y la primera parada fue Zúrich, Suiza, que la llenó de mucha emoción debido a la gran acogida que tuvo su recital.