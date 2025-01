"Me duelen muchas cosas que no puedo decir": cantante Oscar D' León se abstiene a hablar de la crisis en Venezuela

Durante una entrevista realizada en República Dominicana, el cantante Oscar D' León fue consultado sobre su postura frente a la política de su país, Venezuela.

Cuando el entrevistador tocó ese tema, el legendario salsero rápidamente contestó haciendo énfasis en su “neutralidad”.

"La situación de Venezuela Oscar", inició el moderador, a lo que el intérprete de ‘Llorarás’, respondió: “No, no, no, no, no vamos a hablar de eso”.

“¿No te gusta hablar de esos temas, no añoras esa Venezuela en la que creciste”, preguntó el creador de contenido, mientras que D' León mencionó: “A mi Venezuela yo la amo, la quiero y le deseo lo mejor”.

“Hay un problema, existente, que el que aborde eso (el tema) esta pronunciándose hacia a alguien, entonces yo no”, acotó el músico.

“¿Que amo a mi Venezuela y me duelen muchas cosas que no pueden decir?, sí, me duele. Quisiera ver a Venezuela como está Santo Domingo”, continuó.

Mientras varios artistas internacionales denuncian la situación en Venezuela tras el fraude consumado por Maduro, D' León prefiere no opinar sobre el asunto.

Lo cierto es que 'no se puede tapar el sol con un dedo', pues el sucesor del difunto mandatario Hugo Chávez, tras juramentarse de forma ilegítima el pasado 10 de enero como “presidente” de Venezuela, ha extendido su era dictatorial en medio de la incertidumbre de los ciudadanos que piden el regreso de la libertad en el país caribeño.