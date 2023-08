"Me encanta que mi cara esté envejeciendo”: Charlize Theron habló de los efectos que tienen en su carrera los cambios por la edad

La reconocida actriz estadounidense Charlize Theron reveló detalles sobre su cambio físico y envió un mensaje de empoderamiento a aquellas mujeres que “aún no aceptan que están envejeciendo”.

En medio de una entrevista a la revista Allure, la actriz reveló que le ha costado interpretar varios personajes de acción ya que sus cambios físicos no le permiten resistir a ciertos golpes o caídas.

“Lo que realmente me fastidia es que ahora hago películas de acción y, si me hago daño, tardo mucho más en curarme que cuando tenía veinte años. Más que mi cara, me gustaría tener mi cuerpo de hace 25 años”, dijo la actriz.

A sus 48 años, Theron se ha sometido a varios cambios físicos para adaptarse a sus papeles en los que ha tenido que engordar y adelgazar como es el caso de ‘Tully’ o ‘Monster’ con la que ganó el Oscar.

“Cuando tenía 27 años, hice ‘Monster’. Perdí 10 kilos de la noche a la mañana. Me salté tres comidas y volví a mi peso normal”, agregó.

Asimismo, reveló que es consciente de los cambios que ha tenido en su cuerpo y rostro e indicó que no le teme “en absoluto al proceso natural del envejecimiento”.

"Mi cara está cambiando y me encanta que mi cara esté cambiando y envejeciendo”, compartió la actriz.

Charlize Theron aseguró que el proceso de envejecimiento de los hombres es muy diferente al de las mujeres.

"Siempre he tenido problemas con el hecho de que los hombres envejecen como los buenos vinos y las mujeres como las flores cortadas. Desprecio ese concepto y quiero luchar contra él, pero también creo que las mujeres quieren envejecer de una forma que les parezca correcta", dijo Theron.

"Creo que tenemos que ser un poco más empáticos con la forma en que todos pasamos por nuestro viaje", agregó la actriz.