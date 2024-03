"Me tocó hacerle cacería por Facebook": Luly Bossa sobre el papá de su hijo fallecido Ángelo, quien no respondió por él

El pasado 9 de marzo, la reconocida actriz colombiana Luly Bossa anunció que Ángelo Bossa Brieva, su hijo de 22 años, había fallecido.

A través de sus redes sociales, la actriz publicó un video en el que lamentaba la muerte de su hijo y, además, pedía ayuda a sus seguidores para poder costear los temas hospitalarios y funerales.

“Mi Angelo se me fue, yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro ni funeraria, ni nada de eso. Quiero darle una despedida como Dios manda. Necesito ayuda”, escribió Bossa.

Tras el fallecimiento de su hijo, varios internautas comenzaron a cuestionarla sobre el papá de Ángelo.

Sin embargo, la actriz no se pronunció al respecto, pues desde hace mucho tiempo ha evitado hablar del tema.

Hace un tiempo, la actriz dio una entrevista para un pódcast con Diva Rebeca en el que habló del papá de Ángelo.

"Lo que sucede con el papá de Ángelo es que me tocó hacerle cacería por Facebook para que diera la cara. Me volví hacker para encontrarlo", contó.

Además, agregó que, “el papá no ha querido ayudarme. De hecho, ninguno de los dos (los padres de sus dos hijos) se ha hecho responsable", agregó.

Bossa indicó en la entrevista que incluso dicho hombre le había comentado que era estéril y que por esa razón no podría ser el papá del joven.

Es de señalar que tras un día del fallecimiento de Angelo, la actriz agradeció a quienes le han dejado mensajes de condolencias y a quienes la han apoyado económicamente para poder sobrellevar los costos.

Además, Luly publicó el último regalo que le hizo su hijo Angelo antes de morir, fue con motivo del Día de la Mujer y se trató de una hermosa carta, con unas sentidas palabras de amor, y una chocolatina.

“Déjenme mostrarles lo que me hizo Angelo esta mañana en me dio de su malestar me dijo ‘mira mami’”, dice la actriz en el comienzo de su video y muestra la carta y la chocolatina que le dio su hijo.

“Feliz día de la mujer mami, gracias por darme la vida, por luchar siempre por mi y sacarme adelante, eres mi ángel guardián y mi mayor motivación, serás siempre mi mujer favorita. Mami I Love You very much”, decía la carta que leyó Luly Bossa para sus seguidores.

Según la artista su hijo falleció súbitamente luego de haberse atragantado con una flema, fue llevado a un hospital en donde no lograron salvarlo.