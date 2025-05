Participante de 'La Casa de los Famosos Colombia' fue señalada de haberse metido con el esposo de una de sus mejores amigas

La Dj de guaracha Marcela Reyes aseguró durante una entrevista que se enteró de que habría sido víctima de infidelidad por parte de su exesposo 'B King' con Karina García, una de sus grandes amigas y participante de la segunda temporada del reality 'La Casa de los Famosos Colombia'.

Reyes, quien es conocida en el mundo de la música como 'La Reina del Beat', hizo la declaración durante un espacio concedido al programa 'Buen Día, Colombia', del Canal RCN, donde señaló que se enteró de los sucedido días previos a su visita a la casa estudio donde se graba el programa.

“Muchos días antes tuve una conversación con unas personas que me enfrentaron y me contaron cosas, me hablaron con demasiada seguridad y me contaron muchas situaciones que habían sucedido con mi expareja y con mi amiga. Me dijeron que mi expareja y que mi amiga tenían una relación sentimental a escondidas (...) Literal, me hablaron de situaciones muy fuertes en las que los habían visto, situaciones muy comprometedoras”, dijo.

Además, agregó que la situación la confundió un poco, pero con el pasar de los días le “llegaba más información y empezó a crecer la bola de nieve” sobre lo ocurrido.

Marcela Reyes realizó una presentación musical en los estudios de 'La Casa de los Famosos Colombia', donde fue la artista invitada de la fiesta, pero tuvo que verse frente a frente con Karina García tras enterarse de los vínculos que habría tenido con su expareja.

En cuanto a su acercamiento con García en medio de su visita a la Casa de los Famosos, la Dj y empresaria aseguró haberse sentido muy triste y confundida, pero optó por sobrellevar la situación lo mejor posible.

“Estaba muy triste, estaba muy confundida, traté de ser lo más profesional posible cuando entré a la casa. Igual, también tenía muchas restricciones, producción me puso muchas restricciones y no me pude comunicar muy bien”, añadió.

Pese a que su relación con 'B King' ya terminó, subrayó el dolor que le ocasionó la noticia, pues fue una persona muy importante en su vida. “Ahorita no somos nada, pero éramos, en su momento éramos y no era un novio, era mi esposo”, dijo.

Sobre su relación con Karina García, la artista dijo: “No sé si vayamos a tener una conversación, pero una vez más me queda el aprendizaje. Me quedo con lo bueno que me dan las personas, lo vivido y seguimos aprendiendo”.