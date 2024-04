"Mis hijos la odiaron, sintieron que era castradora": la opinión de Shakira sobre la película Barbie que causa polémica

La cantante colombiana Shakira continúa haciéndole promoción a su más reciente trabajo discográfico ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, un álbum que toca varios temas como el desamor, el cierre de su relación con el exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y el empoderamiento femenino.

Este último ha sido una los temas de los que más ha hablado la barranquillera desde que decidió poner en su arte los sentimientos y pensamientos que le dejó terminar su relación de 12 años con el exdefensa del club catalán.

Por ello, la intérprete de ‘Puntería’ fue cuestionada por la revista Allure sobre la película Barbie, una cinta que para muchos lanza un poderoso mensaje de empoderamiento y que logró generar gran impacto en la industria del cine.

No obstante, la colombiana, de 47 años, no parece estar muy de acuerdo con el mensaje de la película. Pero no es la única, ya que confesó que sus hijos, Milan y Sasha, sintieron que la cita era “castradora”.

Durante toda la entrevista, la periodista Patricia Alfonso Tortolani sostuvo una conversación con Shakira sobre el empoderamiento femenino. Es por eso por lo que decidió preguntarle si había visto la película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

A lo que Shakira señaló que ‘sí’ y explicó: “Mis hijos lo odiaron absolutamente. Sintieron que era castradora. Y estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Estoy criando a dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos respetando a las mujeres”.

“Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también. Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad”, añadió.

La intérprete de ‘Sale el sol’ consideró que “los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también. Nos complementamos y ese complemento no debe perderse”.

La periodista no dudó, ni un segundo, en cuestionar a Shakira y su posición, preguntándole si “¿El hecho de que una mujer pueda hacerlo todo no significa que deba hacerlo?”.

Ante esto, la barranquillera respondió simplemente: “¿Por qué no compartir la carga con personas que merecen llevarla, que también tienen el deber de llevarla?”.

Sin embargo, las palabras de Shakira no han caído bien para quienes la veían como una representante de la lucha feminista y del empoderamiento, alegando que la colombiana no entendió el mensaje que la película busca dar.

“Pero aun así aprovechó para pegarse del boom de la película”, “Su álbum es supuestamente de empoderamiento femenino y no es capaz de entender una película súper básica de empoderamiento femenino” y “El feminismo de Barbie está tan simplificado, básico y digerible, te lo explican todo con muñecas literal y aun así ella no lo entendió”, son algunos de los comentarios.

Mientras, otros internautas la acusan de querer “lucrar” con la lucha feminista y el empoderamiento femenino.

“Imagínate creerte un ícono feminista porque dices ‘las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’ con el único propósito de lucrar esa frase, pero después salir a decir que las mujeres deben ser femeninas y cumplir un rol específico en la sociedad”, mencionó otra usuaria en redes.

En la entrevista, la cantante también defendió el derecho de las mujeres a expresarse sin condiciones, una situación que consideró difícil en tiempos pasados.

“En el pasado, cuando las mujeres atravesaban una situación difícil, se esperaba que cuidaran sus modales, ocultaran el dolor y lloraran en silencio. Eso se acabó. Ahora nadie nos controla. Nadie nos dirá cómo sanar, cómo limpiar nuestras heridas”, aseguró.

En medio de su llamado a favor de la libre expresión de las mujeres, Shakira ofreció una apreciación sobre Eva, el personaje bíblico.

"Eva fue una historia creada por misóginos para encasillar a las mujeres en una pequeña caja donde tenemos que permanecer en silencio, no expresar nuestras opiniones y no ser un catalizador para el cambio. Para mantener las cosas como están", manifestó.

Shakira en ese sentido consideró que “hay algo refrescante en las mujeres cuando pueden ser ellas mismas y no se disculpan. Porque hemos tenido que disculparnos tantas veces en el pasado".

Algunos de sus seguidores han alegado que sus declaraciones se contradicen totalmente, ya que habla de romper los estándares a los que han sido sometidas las mujeres, pero luego echa abajo este argumento diciendo que deben permanecer en ellos para que el hombre pueda proveer.