Shakira revela en su entrevista con Allure lo que piensa de Eva, el personaje bíblico

La cantante colombiana Shakira ofreció una de sus primeras entrevistas luego del lanzamiento de su álbum ‘Las Mujeres ya no lloran’ a la reconocida revista de moda y belleza estadounidense Allure.

En la entrevista, Shakira habla de nuevo del significado que tiene para su carrera su reciente álbum sobre el que afirma que hace parte de la reconstrucción que tuvo que vivir tras la separación del exfutbolista español Gerard Piqué.

La colombiana también defendió el derecho de las mujeres a expresarse sin condiciones, una situación que consideró difícil en tiempos pasados.

“En el pasado, cuando las mujeres atravesaban una situación difícil, se esperaba que cuidaran sus modales, ocultaran el dolor y lloraran en silencio. Eso se acabó. Ahora nadie nos controla. Nadie nos dirá cómo sanar, cómo limpiar nuestras heridas”, aseguró.

En medio de su llamado a favor de la libre expresión de las mujeres, Shakira ofreció una apreciación sobre Eva, el personaje bíblico.

"Eva fue una historia creada por misóginos para encasillar a las mujeres en una pequeña caja donde tenemos que permanecer en silencio, no expresar nuestras opiniones y no ser un catalizador para el cambio. Para mantener las cosas como están", manifestó.

Shakira en ese sentido consideró que “hay algo refrescante en las mujeres cuando pueden ser ellas mismas y no se disculpan. Porque hemos tenido que disculparnos tantas veces en el pasado".

Cabe recordar que Shakira causó controversia en 2005 cuando publicó su álbum Oral Fixation, Vol. 2., el primero de la colombiana totalmente en inglés.

En la portada de aquel icónico producto, Shakira interpretó a Eva, vestida solo con hojas estratégicamente puestas, con una manzana en la mano.

Sobre ‘Las mujeres ya no lloran’ aseguró que es un trabajo que le ha demostrado que su “dolor se puede transformar en creatividad”.

“Las canciones están llenas de anécdotas y de algunas emociones muy intensas que he vivido en estos dos años. Pero crear este disco ha sido una transformación en la que he renacido como mujer. Me he reconstruido de la manera que creo que es apropiada. Nadie me dice cómo llorar ni cuándo llorar, nadie me dice cómo criar a mis hijos, nadie me dice cómo llegar a ser una mejor versión de mí mismo. Yo decido eso”, enfatizó.

El último trabajo discográfico de Shakira fue estrenado el pasado 22 de marzo y cuenta con 16 canciones. Es el primer lanzamiento simultáneo en vinilo y digital que fue presentado en cuatro portadas: Diamante, rubí, esmeralda y zafiro.

Cada portada representa un atributo. La esmeralda simboliza la confianza; el rubí, la pasión; el zafiro, la vulnerabilidad, y el diamante, la fuerza y la resiliencia.