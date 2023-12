"No es que Shakira esté herida porque sí": Carlos Vives revela detalles de la separación de la colombiana con Piqué

El cantante colombiano Carlos Vives se refirió a la separación de Shakira con Piqué y a los duros momentos que vivió la colombiana tras dicha decisión.

En medio de una entrevista para la cadena de radio Bésame, el artista reveló detalles de su amistad con la barranquillera y el apoyo que le brindó tras su polémica ruptura.

“Para la gente ya no es importante el matrimonio. Para una mujer como Shakira su matrimonio es lo más sagrado. No es que ella esté herida porque sí. Para ella su matrimonio y sus hijos son lo más importante”, dijo el artista.

Vives habló de los éxitos musicales que ha lanzado Shakira tras su separación del exfutbolista y las indirectas en sus canciones por la supuesta infidelidad del catalán con Clara Chía.

“Se metieron con una mujer que es muy creativa, muy barranquillera y muy musical. Ella es un genio de la música y una luchadora”, indicó Vives.

“Yo a Shakira la respeto porque es una mujer increíble. Es corazón importante de Colombia”, agregó el artista.

El interprete de 'Volví a nacer' también reveló lo que le dijo Shakira al oído tras sorprenderlo en uno de sus conciertos en la ciudad de Miami.

Pues una de las amistades más reconocidas de la música colombiana, la de Shakira y Carlos Vives, vivió un episodio muy emocionante durante uno de los shows del samario.

En medio de su interpretación de ‘La bicicleta’, canción que grabó en colaboración con Shakira en 2016, la cantante barranquillera sorprendió al artista al subir al escenario.

“Shakira ensaya todas sus presentaciones y al verla en el escenario casi que no lo puedo creer”, dijo Vives.

El artista reveló que luego de interpretar la canción, Shakira se le acercó al oído y le dijo unas emotivas palabras.

“Yo quiero que sepas que estoy aquí porque soy una colombiana más agradecida”, dijo.

Es de recordar que, tras la presentación, Vives publicó en su cuenta oficial de Instagram lo feliz y agradecido que estaba con Shakira por la sorpresa.

"¡Sigo temblando, estoy en shock!", escribió Carlos Vives en sus redes sociales, compartiendo un video del momento en el que Shakira lo aborda en el escenario y la reacción de asombro del cantante.

De hecho, Carlos Vives necesitó de algunos segundos para asimilar la presencia de la barranquillera en su concierto, un privilegio que fue ovacionado por los miles de asistentes al evento.

Tras superar la sorpresa, la pareja colombiana bailó y cantó ‘La bicicleta’, que en este caso no incluyó la mención a la expareja de Shakira, Gerard Piqué, que se hacía en la versión original de la canción.

"Voy a entrar al escenario, no le hemos dicho a nadie y voy a cantar ‘La bicicleta’ con él. No he ensayado, no he hecho nada. He estado trabajando toda la tarde y me he vestido para venir al Kaseya Center", comentó Shakira entre risas antes de ingresar a la tarima para sorprender a Vives.