"Nunca volveré a lucir así": Selena Gómez hizo una profunda reflexión sobre los cambios que ha tenido su cuerpo en los últimos años

La reconocida actriz y cantante estadounidense Selena Gómez hizo una profunda reflexión a sus seguidores sobre los cambios que ha tenido su cuerpo durante los últimos años.

Selena, de 31 años, se refirió este lunes a las burlas y comparaciones que ha recibido a lo largo de los años debido a su aspecto físico.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista compartió una imagen tomada en 2013, junto a un nostálgico mensaje sobre los cambios que ha tenido su cuerpo.

“Hoy me doy cuenta que nunca voy a volver a lucir así”, se lee junto a la imagen de la cantante.

La imagen fue contrastada con una fotografía tomada en 2023 durante unas vacaciones en México.

Las dos imágenes muestran una diferencia notoria respecto al cuerpo de la actriz, quien últimamente ha recalado su amor por su imagen sin importar los estereotipos.

“No soy perfecta, pero estoy orgullosa de quien soy... A veces olvido que está bien ser yo misma”, agregó la cantante.

Cabe recordar que hace unos meses, la intérprete de ‘Sober’ realizó una transmisión en vivo en la plataforma de TikTok para hablar con sus seguidores sobre su estado de salud, las críticas que ha recibido por haber subido un “poco” de peso y los cambios que ha tenido en su cuerpo a consecuencia del Lupus.

VEA TAMBIÉN “No volveré a ser un meme”: Selena Gomez reacciona a las burlas por sus gestos en los MTV o

Durante la trasmisión, Gómez habló sobre como la medicación que debe de consumir para poder tratar el Lupus, enfermedad con la que fue diagnosticada en 2015, hace que tenga que retener líquidos y eso causa en gran parte el aumento de peso que ha tenido.

“Cuando la tomo, tiendo a retener muchos líquidos, y eso sucede constantemente. Cuando dejo de tomarla, pierdo peso”, aseguró la cantante estadounidense.

En la red social, con la que cuenta con más de 45 millones de seguidores, Selena recalcó la importancia de no emitir opiniones sobre los cuerpos ajenos, señalando que busca "apoyar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que sea que esté pasando. Nadie conoce nuestras verdaderas historias”.

La intérprete de ‘Who says’ también comentó que "no soy una modelo, nunca lo seré. Creo que son increíbles, pero yo no soy nada de eso (…) Gracias por apoyarme y comprenderme. Si no, vete porque no estoy de acuerdo con avergonzar a las personas por sus cuerpos”.