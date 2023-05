"Oren por Jamie": la súplica que hacen familiares y amigos de Jamie Foxx por su estado de salud

El actor estadounidense Jamie Foxx permanece internado y bajo observación médica, luego de ser hospitalizado de emergencia el pasado abril en un centro médico de Georgia, Estados Unidos.

Aunque la causa exacta de su quebranto de salud permanece en secreto, sus familiares y amigos cercanos piden a sus fanáticos elevar oraciones por su pronta recuperación.

De acuerdo con lo revelado por el portal TMZ, sus más allegados están unidos en una sola súplica: "Oren por Jamie".

El pasado 12 de abril, su hija Corinne Foxx publicó un pequeño comunicado en su cuenta personal de Instagram en el que informó sobre el estado de salud de su padre.

Sin revelar muchos detalles, Corinne solo compartió la noticia de que su padre “sufrió una complicación médica". Además, indicó que el ganador del premio Óscar se “encontraba en vías de recuperación”.

Según revelaron medios especializados en noticias sobre celebridades, el actor, conocido por películas como Django Desencadenado, se encuentra internado en un centro médico de Atlanta (Georgia) donde trabajaba en el rodaje de una nueva película de Netflix.

No obstante, indicaron que la emergencia médica no ocurrió en el set de "Back in Action", la serie que adelanta la plataforma y que es protagonizada por Foxx junto a la actriz Cameron Diaz.

Foxx, de 55 años, es considerado uno de los actores más relevantes de Hollywood, por lo que su estado de salud no sólo preocupa a sus familiares y amigos sino a la industria en general.