"Para nadie es secreto que hubo una relación muy truncada por el carácter de una de las participantes": habla Franko Bonilla tras su salida de MasterChef

El humorista Franko Bonilla se convirtió en el décimo eliminado de la competición culinaria MasterChef Celebrity Colombia del Canal RCN. En entrevista con Flash Fashion de NTN24, Franko reflexionó sobre su participación y los aprendizajes que se llevó del programa. "Estoy contento con eso. Fue una experiencia hermosa", afirmó cuando se le preguntó sobre su salida.

Franko explicó que su pasión por la cocina no necesariamente se traduce en habilidades de alto nivel. "Yo quería vivir una experiencia de algo que me apasiona, que es cocinar, pero eso no supone necesariamente que sea un duro cocinando", comentó, dejando claro que para él, la experiencia valió cada esfuerzo, a pesar de no haber avanzado más en el concurso.

Sobre los desafíos que enfrentó, especialmente en su adaptación a la competencia, Franko mencionó que a veces el azar juega un gran papel. "Simplemente no es por no haber competencia o no. Hay gente a veces que cocina muy bien, que se va de primeras", señaló, aludiendo a la naturaleza imprevisible del programa.

Un momento particularmente tenso fue la relación con Connie Camelo, otra de las participantes del show. "Para nadie es un secreto que hubo una relación muy truncada por el carácter de una de las participantes", dijo Franko sobre los desencuentros con la actriz.

A pesar de las fricciones, trató de manejar la situación con humor, aunque admite que "hicieron falta más chistes" para aliviar la tensión.

Uno de los aspectos más interesantes de la entrevista fue cuando Franko conceptualizó la cocina como una mujer. "Terminé dándome cuenta de que hay una semejanza filosófica entre la cocina y la mujer: ambas son infinitas y no terminas nunca de conocerlas", reflexionó.

Esta comparación le ayudó a ver la cocina desde una perspectiva más amplia, reconociendo que siempre queda algo por aprender.

Franko también compartió sus expectativas respecto a los posibles ganadores del concurso. "Yo quiero que el ganador sea Jaco, pero pienso que la ganadora va a ser Martina", reveló, mostrando su apoyo a sus compañeros de concurso.

Finalmente, Franko agradeció la oportunidad de haber sido parte de MasterChef, a pesar de no haber llegado al final. "Gracias a ustedes por la invitación, insisto, hay muchos platos por preparar y muchos chistes por contar", concluyó, dejando una puerta abierta para futuros proyectos y aventuras culinarias.