Paris Hilton es duramente criticada por sus vacaciones en isla de Maui pese a los incendios en Hawái

Actualmente, Hawái vive uno de los peores momentos de su historia tras verse afectado por los incendios forestales que han arrasado con sus islas, en especial Maui en donde el fuego ha dejado hasta el momento 100 personas muertas y a más de mil desaparecidos.

Ante esta delicada situación varias celebridades como Dwayne Johnson 'La Roca' y Jason Momoa se han solidarizado con Hawái e incluso han estado compartiendo mensajes de cómo ayudar a las personas afectadas. También han enviado mensajes de apoyo a la población.

Sin embargo, parece que la triste situación que vive el archipiélago no es relevante ni preocupante para otras estrellas, como el caso de Paris Hilton, quien está siendo duramente criticada por pasar vacaciones en Hawái pese a los incendios forestales que consumen a Maui.

La socialité decidió viajar junto con su esposo, Carter Reum, para vacacionar en Hawái, en donde fue vista vistiendo un bañador en un exclusivo de complejo turístico en Wailea.

Las imágenes, que han estado rondando en redes sociales, muestras a la dj divirtiéndose en el paradisiaco lugar a unos 48 kilómetros de Lahaina, zona en donde el desastre ambiental ha sido mayor.

El lunes, Hilton fue vista en Hawái, pese a que las autoridades locales les pedían a los turistas abandonar la isla lo más pronto posible a raíz de los incendios forestales.

De hecho, una fuente cercana de Paris le comentó al medio británico Daily Mail que la empresaria fue a Maui aprovechando la poca afluencia como consecuencia del caos que tiene a varias personas damnificadas.

Sin embargo, la fuente aseguró que Paris ya tenía planeado ese viaje desde hace muchos meses, y que, como todos, no contaba con la tragedia que está viviendo el archipiélago.

Según, lo comentado por la fuente, Paris le tiene un especial cariño a la isla porque es el lugar en donde su familia junto con ella solía vacacionar desde siempre e incluso comentó que el restaurante del tío de la dj se incendió y por ello “decidieron acortar su viaje e ir a ver a su familia y ayudar en lo que pudieran”.

No obstante, esto no ha convencido a varios internautas que acusan a la empresaria, de 42 años, de estar desconectada de la realidad y de no importarle la vida de la gente con tal de cumplir sus caprichos.

Ante las críticas, Paris tomó sus redes sociales para pedir ayuda y apoyo, así como también para solicitar donaciones para una de sus fundaciones.