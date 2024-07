Periodista español contra Karol G por sus conciertos en el Santiago Bernabéu: “la humanidad merece extinguirse”

En las últimas horas, la cantante colombiana Karol G cerró su gira musical ‘Mañana Será Bonito Tour’ con broche de oro al consagrarse como la primera mujer en llenar cuatro noches seguidas el mítico estadio Santiago Bernabéu.

El show, que contó con asistencia récord, fue transmitido en vivo por el canal oficial de la ‘Bichota’ en su cuenta de YouTube, en donde más de un millón de personas pudieron disfrutar del espectáculo desde sus casas.

Muchas personas alrededor del mundo, tanto en redes como a las afueras del estadio, se alegraron de que la paisa, de 33 años, cerrara su tour llenando la casa del Real Madrid.

Sin embargo, no todos festejan el éxito de la intérprete de ‘Si antes te hubiera conocido’, así lo dejó entrever un periodista que insultó a la artista colombiana durante un reconocido programa de televisión.

Durante el programa ‘En Boca de Todos’ del canal ‘Cuatro de España’, la mesa de periodistas estaba discutiendo el éxito de la colombiana y las sorpresas que dejó su paso por el Santiago Bernabéu.

Ante esto, el periodista Antonio Naranjo aseguró que los conciertos de Karol G eran motivo de indignación, aseverando que prefería escuchar a los Rolling Stones.

Por esto, fue cuestionado por otro presentador, que le preguntó: "Tiene cuatro presentaciones en el Bernabéu, ¿creéis que los Rolling Stones llenarían cuatro veces este estadio en la actualidad de manera consecutiva?”, algo a lo que Naranjo respondió: “Pues mira, si esta petarda llena cuatro bernabéus y los Rolling Stones no, la humanidad merece extinguirse”.

La discusión e insultos hacia la colombiana no quedaron ahí, pues uno de sus colegas le aseguró que su molestia con Karol G era porque no sabía bailar.

Naranjo respondió ante la burla y comentario de su compañero diciendo: “A mí me llevas a ver a los AC/DC a Sevilla, no a esta banda de petardas que tienen unas seguidoras todavía más petardas”.

Sin embargo, uno de sus compañeros, bastante molesto por los insultos hacia la artista, lo increpó y le dijo “que no son petardas”.

Al periodista no le pareció suficiente lo dicho en el programa televisivo, por lo que decidió sostener su “postura” frente a miles de internautas en redes sociales, en donde también apuntó contra la cantante española Amaia Montero.

“Veo que el chascarrillo se ha hecho muy viral. "Petarda" significa fastidiosa. Y la música de Karol G y sus seguidores más cafeteros me lo parecen. Lamento que alguno se ofenda, es lo que hay. Ustedes ahora me llaman "yayo" y todos contentos”, expresó desde su cuenta de X.

A este comentario, Naranjo respondió su propio tweet atacando a la intérprete de ‘Rosas’ diciendo: “Por cierto, también me parece una "fastidiosa" Amaia Montero. Con perdón a los ofendiditos”.

El comunicador, también apuntó, de la nada, contra los reguetoneros Rauw Alejandro y Quevedo, aseverando en su cuenta de X: “Y Rauw y Quevedo también me parecen fastidiosos. Así ya estamos todos. Y todas”.

Por ello, miles de internautas lo calificaron de poco profesional y de irrespetuoso, así como hay quienes aseguraron que sus comentarios fueron machistas y venían desde la envidia y el rencor.

“Que no te guste su música es respetable, que la llames petarda y digas que la humanidad debería de extinguirse es de ser bastante ignorante”, “A Karol la conocen en todos lados y a ti no te conocen ni en tu casa”, “Yayo y un poco retrasado también”, “Si no te gusta y ves que triunfa, te jodes, te callas y sigues escuchando tus Rolling Stones en tu casa”, “El periodismo español es la más vomitivo que he leído” y “Desde que le dan el título a periodista a cualquiera, viene con el derecho de creerse con la verdad”, son algunos de los comentarios.