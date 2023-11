Pop, rock, salsa y regional mexicano: estos son los artistas que harán parte del Festival Estéreo Picnic 2024 en Colombia

Este martes, se dio a conocer el line-up de artistas que estarán presentes en el Festival Estéreo Picnic que se desarrollará en Colombia el próximo año.

Los organizadores del evento dieron a conocer de manera oficial las decenas de grupos y solistas que harán parte de la grilla de invitados para el festival de música que tendrá lugar en Bogotá los días 21, 22, 23 y 24 de marzo del próximo año.

La lista la encabezan grupos y solistas anglosajones como Blink-182, Paramore, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, Placebo y Sam Smith.

La cuota colombiana estará representada por el cantante urbano nacido en Medellín, Feid, además de la agrupación de salsa Fruko y sus Tesos

La gran sorpresa de esta edición del Estéreo Picnic es la presencia del estadounidense Grupo Frontera con su género regional mexicano.

La artista argentina Nicki Nicole, novia del mexicano Peso Pluma, también hará parte de la grilla de artistas.

Esta es la lista completa de invitados:

Greta Van Fleet, Thirty Seconds To Mars, M.I.A, The Offspring, Phoenix y Black Coffee.

James Blake, Grupo Frontera, Rina Sawayama, The Blaze, Tainy, Dove Cameron, Fruko y sus tesos, King Gizzard & The Lizard Wizard, Bad Gyal, Proyecto Uno, Four Tet Kevin Kaarl, The Blessed Madonna, Nicki Nicole, Omar Apollo, ZHU, Jaden, Nothing But Thieves, Latin Mafia, entre otros.