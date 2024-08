"Primera vez en 45 años que me pasa algo así": cantante Amanda Miguel tras experiencia amarga en medio de su gira en Colombia

La cantante argentina Amanda Miguel fue víctima de robo durante el fin de semana en medio de su gira musical que adelanta en América Latina e incluye a Medellín.

La artista, que el pasado sábado 3 de agosto ofreció un espectáculo en la ciudad de Medellín, vivió una experiencia desafortunada con varias de sus pertenecías.

Pues la intérprete de ‘Él me mintió’ y ‘Así no te amará jamás’ denunció a través de sus redes sociales que su equipaje con toda su ropa para la gira fue robado en el aeropuerto José María Córdova.

“En el aeropuerto de Medellín, Colombia, me robaron mi maleta. ¡Ojo! Qué mal estamos por Dios. En 45 años de carrera jamás me había sucedido algo así. Horrible acto”, indicó la argentina de 68 años.

Para poder cumplir con su compromiso en el evento "Plancha Fest" el pasado 2 de agosto, Amanda Miguel tuvo que conseguir ropa de un centro comercial. Posteriormente, viajó a Costa Rica para continuar con su gira.

“Lo más importante no es la ropa, ni la maleta. Pero tenía un montón de cosas en mi maleta, carajo. La gente de inmigración me está ayudando porque parece que ya saben quién se la robó. Primera vez en 45 años que me pasa algo así, ni modo, y lo que les quiero decir es que la vida es hermosa. Esta ropa me la puse, pero lo que más importa es mi voz”, agregó.

Hasta el momento se conoce que las autoridades de Migración Colombia han estado trabajando para esclarecer el desafortunado evento y recuperar sus pertenencias de la famosa artista.

Dicha situación no pasó desapercibida por los seguidores de la cantante quienes rechazaron ese tipo de actor y pidieron al responsable devolver las pertenencias de la cantante.

“Vergonzoso es que por una simple maleta avergüences a toda la gente de un país”, “En nombre de los colombianos mil y mil disculpas, los buenos somos más” y “No es culpa de Colombia, si no de las aerolíneas, no estigmatices”, fueron algunos de los comentarios.