Protagonista y director de la película venezolana Tarkarí de Chivo denuncia el "secuestro" del filme

Francisco Denis, actor y director de la película Tarkarí de Chivo que ha sido anunciada para las próximas semanas en las “mejores salas de cine” en Venezuela emitió un comunicado en el que exige se abstengan de su difusión porque fue editada sin su consentimiento.

En el extenso escrito, Denis, actor de la serie Narcos, denuncia lo que sería una serie de irregularidades en la edición y postproducción, sonido, música, colorización del filme, por parte del también director Daniel Yegres, a pesar de que habían acordado previamente la corresponsabilidad de este trabajo.

El actor denuncia que la película de editó “sin que se hayan tomado en cuenta” todas las observaciones que él planteó junto al equipo con el que trabaja.

Además apuntó que se agregaron a la película diálogos en off que él “nunca, ni la coautora” escribieron, siendo Tarkarí de Chivo “una obra de teatro estrenada en el año 2.003 en Caracas con el grupo RIO TEATRO CARIBE del cual es director desde 1994.

A continuación su comunicado:

Obra Audiovisual “TARKARI DE CHIVO”

Hola a todos, con mucho pesar escribo estas líneas a propósito de lo ocurrido recientemente con la producción y anuncio de mi película, Tarkarí de Chivo.

El pasado 3 de septiembre el Sr @danielyegres comunicó a través de sus redes sociales el anuncio de la película mediante la publicación de un flyer con el cual manifesté estar completamente en desacuerdo.

Les cuento:

TARKARÍ DE CHIVO es una obra de teatro estrenada en el año 2.003 en Caracas con el grupo RIO TEATRO CARIBE del cual soy director desde 1994. En dicha obra, de la cual no sólo soy autor sino también fui intérprete, se plasma un trabajo con el cual guardo una conexión muy profunda a nivel personal y de todos los que conformamos la agrupación.

Esta obra de Teatro, que viajó conmigo durante varios años para luego convertirse en Libro tipo CÓMIC publicado por RIO TEATRO CARIBE, más tarde inclusive en un cortometraje de título BLODIMERY, que participó y ganó en festivales internacionales sumando a personas maravillosas en dicha travesía. Finalmente, en el año 2006 escribimos a dos manos con Ana María Vallejo el guion cinematográfico TARKARI DE CHIVO.

En el 2008 el guion fue seleccionado entre muchos para participar en un taller de escritura y certificación de guion convocado por el CNAC. Fue calificado por Michel Marx reconocido Script Doctor invitado por el CNAC para dictar el taller, como un guion excelente. Puntuación: Viabilidad global del proyecto: 4.5 (sobre 5) Llegó al año 2018 donde tras varias conversaciones con el Sr Daniel Yegres y su equipo de Cooperativa Humana 029 R.L., decidimos producir en conjunto la película TARKARI DE CHIVO con nuestro guion y llevarlo a la gran pantalla. Ellos pusieron una condición: El señor Daniel Yegres debía ser codirector.

El proceso no fue sencillo ya que, a pesar de tener alguna experiencia en publicidad, ni Cooperativa Humana 029 R.L., como casa productora ni el Sr. Daniel Yegres contaban con experiencia alguna para llevar a cabo una producción de ficción cinematográfica, menos aún en la dirección de actores y la dramaturgia de la escena.

Sin embargo, acordamos que La Película sería coproducida 50% ellos y 50% mi persona - Francisco Denis, como productores.

Durante la preproducción el guion tuvo dos procesos de revisión, uno con Cooperativa Humana 029 R.L., y su equipo y otro con la coautora Ana María Vallejo, días previos al rodaje.

Sumado a esto invité a una serie de actores de primera línea, grandes amigos y compañeros de escenarios que, precisamente por el voto de confianza al tratarse de mi obra decidieron participar a cambio de poco. Entre ellos destacan @danialvarado323; @basilioalvarezc; @gaboaguerom; @diana.penalver.denis; @castillosamantha; @antoniodelli; @luisdomingonzalez; @nachomarx; entre otros.

A la semana de iniciar el rodaje, le propuse al Sr. Daniel Yegres que me dejara dirigir como director principal. Él me contestó que mientras su nombre estuviera escrito en los créditos no tenía problema, y así fue. La puesta en escena de cada plano y escenas, el trabajo de dirección de cada actor, construcción de personajes y ensayos estaba bajo mi dirección. El Sr. Daniel Yegres se ocupó más del montaje técnico con su hermano el señor Juan Carlos Yegres fotógrafo de la película. Creo que de este modo se logró algo de armonía para seguir adelante. De esto son testigos todos los involucrados.

En cuanto a la edición, decidimos COOPERATIVA HUMANA 029 R.L., y yo, contratar un editor en Los Ángeles. Todo el trabajo de la edición fue dirigido por mí con el Editor Luis colina. Luego en una fase posterior continué con el proceso de edición con Cacho Briceño en México. Este proceso duró desde abril del 2019 a septiembre de 2021, es decir, dos (2) años de trabajo.

El acuerdo entre las partes fue que yo dirigía el proceso de edición y que en conjunto con el Sr. Daniel Yegres como codirector tomaríamos las decisiones finales y de criterio artístico sobre el corte final. De acuerdo a esto, yo con los editores envié periódicamente los cortes correspondientes al proceso de edición para la revisión del codirector. Sin embargo, durante estos dos (2) años de mi trabajo con los editores antes mencionados, la comunicación con Cooperativa Humana 029 R.L., se fue deteriorando hasta llegar a un punto donde simplemente mis intentos de lograr comunicarme para llegar a un acuerdo entre las partes eran ignorados. Por momentos de manera descarada. Sin embargo, nunca dejé de trabajar con el Editor, mostrar los cortes que lográbamos a directores y productores cinematográficos para enfrentar la película y saber el camino a seguir. Este es el momento más delicado de todo el proceso, el momento donde se define todo. Por eso toma tiempo y mucho trabajo.

Es el momento donde Director y Editor componen una obra artística. Para mi sorpresa, luego de estos largos años de infinitos intentos de lograr una comunicación y saber el criterio del codirector, de pronto luego de dos (2) años sin saber nada ni del Sr. Daniel Yegres ni de la Cooperativa Humana 029 R.L., me entregan un Pen drive donde según ellos está LA PELICULA TERMINADA. Procedieron de manera UNILATERAL a realizar la edición y postproducción, sonido, música, colorización sin hacérmelo saber por ningún medio. Faltando irresponsablemente al acuerdo entre las partes.

Manifesté mi incomodidad, disconformidad y preocupación. No comparto en nada el criterio artístico con el que se hizo este corte. Se agregaron diálogos en off, que yo nunca escribí ni la coautora. A mi criterio de muy mala calidad. Y así con todo el proceso de postproducción. La respuesta del Sr. Daniel Yegres fue que simplemente no había revisado en absoluto el material que yo había enviado con el editor Cacho Briceño los últimos años. Trabajamos durante todo ese tiempo engañados.

A pesar del descaro insistí nuevamente en que se debía proceder según nuestro convenio y volví a entregarle mi corte FINAL para su revisión y discusión. El Sr. Daniel Yegres se comprometió y le fue entregado en sus manos mi versión de la película.

Pasó un (1) año donde no tuve respuesta alguna. Nuevamente la comunicación rota. Hasta que por terceras personas me entero de que el plan de la Cooperativa Humana 029 R.L., es estrenar la película pasando por encima de mí.

Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo entre nosotros me vi en la obligación de recurrir a una asesoría legal, para ver si por medio de mi abogado representante lográbamos una forma de llegar al final del proceso con acuerdos entre las partes.

El 31 de octubre de 2022, fue recibida por parte del Sr. Daniel Yegres una carta de cese y/o advertencia fechada 28 de octubre de 2022 dirigida a COOPERATIVA HUMANA 029 R.L., en atención a la posibilidad de una pronta divulgación de la película antes mencionada, sin haberme informado de la misma, sin mi aprobación y sin obtener mi consentimiento, solicitando que la misma no fuese publicada y/o proyectada ni se anunciara la difusión de la misma por ningún medio hasta que ambas partes involucradas lográramos un acuerdo.

En febrero de 2023 se realizó una reunión vía zoom entre la COOPERATIVA HUMANA 029 R.L y yo con nuestros abogados representantes respectivamente. Luego de dos (2) horas donde cada parte expuso su criterio se ACORDÓ nuevamente que yo enviaría otra vez mi Corte FINAL para ser revisado por el Sr. Daniel Yegres, y que mientras no haya un acuerdo artístico del corte, no se divulgaría LA PELICULA. El corte se envió esa misma tarde.

Pasaron siete (7) meses sin ninguna respuesta. La sorpresa me la llevo cuando el pasado 03 de septiembre de 2023 Daniel publicó un Flyer que dice expresamente: “TARKARÍ UNA PELÍCULA DE FRANCISCO DENIS(*) Y DANIEL YEGRES (*)OPERA PRIMA DEL RECONOCIDO ACTOR DE NARCOS (2015-2018) PARA NETFLIX Y DE TOM CLACYN’S JACK RYAN (2018) PARA AMZON PRIME”.

Yo decidí responder el mismo día a través de mis redes manifestando mi desaprobación precisamente por desconocer lo que se piensa estrenar, desde mi punto de vista y experiencia, no hacían justicia al trabajo realizado por todo el elenco, al mío como autor y padre de la obra como bien pretenden aprovechar al mencionar mi nombre y parte de mi trabajo en series como Narcos de Netflix o Jack Ryan de Amazon Prime.

Lo ocurrido posteriormente ha sido simplemente una ratificación al irrespeto y secuestro de mi obra mediante una suerte de comunicado publicado en fecha 06 de septiembre de 2023 en las redes de Daniel bajo el título: “CHIVO QUE SE DEVUELVE…”. A través de dicha publicación no sólo me han difamado sino también tratan de colocar en tela de juicio mi integridad, el valor de mis aportes para luego realizar una interpretación unilateral y errada en torno a los contratos que suscribimos donde pareciera que yo entregué mi obra para ser producida por terceros cuando no fue así.

Acto seguido, en fecha 06 de septiembre recibí un correo electrónico por parte de Daniel Yegres donde se expresa lo siguiente: “Sirva la presente para requerirte que, dentro de los 5 días siguientes al envío del presente mensaje, nos confirmes por esta vía tu formal repudio al derecho de paternidad sobre el guion, la codirección y la coproducción de la película. En caso de no recibir respuesta, entenderemos que lo escrito en tu comunicado titulado HOLA A TODOS no es producto de un enojo transitorio, sino que es tu decisión firme, y procederemos en consecuencia a retirar tu nombre de los créditos fílmicos.” a lo cual contesté tanto personalmente como por medio de mis abogados en fechas 09 y 12 de septiembre del corriente, indicando que ni repudio el derecho de paternidad sobre el guion cinematográfico denominado “TARKARÍ DE CHIVO”, ni al derecho de paternidad sobre la obra audiovisual igualmente titulada, así como tampoco renuncio de forma alguna a ningún tipo de derechos de autor ni derechos conexos que me correspondan sobre las mencionadas obras.

El 26 de septiembre fue publicado un reel en las cuentas @humanacine; @danielyegres; @jcyegres13 y @eduardopecaya un avance de la película “TARKARÍ DE CHIVO“ LA CENA DEL CRIMEN indicando “muy pronto en cines” y “en los mejores cines del país”.

En este sentido, se puede observar que tanto mis derechos morales como patrimoniales frente a la obra audiovisual “TARKARÍ DE CHIVO”, se han visto violados/ violentados de manera fehaciente por parte de COOPERATIVA HUMANA 029 R.L.,R.L., ello sin contar con el aprovechamiento que se está haciendo a través del uso de mi nombre, imagen y trayectoria a través de trabajos realizados por mí en las diferentes plataformas sin ningún tipo autorización o consentimiento expreso y necesario que se amerita en estos casos y de estas plataformas de streaming.

En este sentido, las acciones descritas me han motivado a comunicar la situación públicamente, dada la actual vulneración a mis Derechos de Autor y Derechos conexos que me asisten en mi carácter de Autor, Productor y Director de la obra audiovisual denominada igualmente “TARKARÍ DE CHIVO”, así como interprete en la mencionada obra audiovisual, aunado al uso de mi imagen que, cabe acotar en ningún momento he cedido ni autorizado por alguna vía y el aprovechamiento de mis logros por parte del Sr. Daniel Yegres sin ningún tipo de autorización de mi parte, así como el no haber aun llegado a un acuerdo para la publicación, proyección ni difusión de la obra audiovisual.

Reitero así que jamás he ni voy a renunciar a mis derechos sobre la obra audiovisual ni mucho menos repudio de alguna manera mis derechos de paternidad sobre la misma. Pero, evidentemente lo que se anunció no está autorizado ni licenciado y se trata únicamente del aprovechamiento de un trabajo que nos involucra a muchos y que de forma inmadura y arbitraria ha pretendido secuestrarse para darle vida en otro espacio como si se tratase de un vientre subrogado para tratar de esconder u ocultar la relación que tengo con mi obra. Sin embargo, debo decir que entiendo perfectamente lo que significa ser Padre y no pretendo renunciar en ningún momento a la patria potestad de mi hija ni tampoco darle el futuro que se merece.

Para finalizar hago de conocimiento público a todos que: en virtud de no haber recibido aún ninguna respuesta por parte del Sr. Daniel Yegres ni de COOPERATIVA HUMANA 029 R.L.,R.L. en relación con la última edición, ni de los cambios realizados así como la posibilidad de llegar a un acuerdo, hago publico este comunicado esperando que dichas partes involucradas tomen acciones en el asunto y no sigan publicando flyers publicitarios de la obra audiovisual, no sea publicada y/o proyectada ni se anuncie la difusión de la obra audiovisual “TARKARI DE CHIVO” o “TARKARI” por ningún medio hasta que ambas partes involucradas logremos un acuerdo. De la misma manera, exijo que no se siga haciendo uso de mi imagen ni logros sin autorización expresa de mi parte. Pido adicionalmente, a todos los organismos públicos y privados, CNAC, Circuitos de Cine, Poder Judicial, Ministerio de Cultura y en general a cualquier posible interesado a respetar lo expresado mediante este comunicado y esperar a que haya una decisión firme entre las partes.

Mi intención es proteger la obra original, y que sea presentada al público de la manera correcta y respetando la naturaleza y esencia de la misma.

Atentamente,

Francisco Denis