Recién estrenada la nueva canción de Karol G y ya hay quienes dicen que es la copia de un éxito del pop del 2007

La artista colombiana Karol G está de estreno, el 14 de febrero, aprovechó el Día de San Valentín, para lanzar su más reciente canción llamada ‘contigo’, un tema hecho “para todas esas personas que alguna vez sintieron miedo a amar”, según la cantante.

En tan solo horas de haberse estrenado, la canción ya es tendencia número 1 en diferentes plataformas musicales y el video ya está cerca de 7 millones de reproducciones, recibiendo gran apoyo de sus fanáticos.

“Dios miooo se siente la emoción y la conexión de ellas dos durante el vídeo”, “’no quiero vida si no es contigo’… parce que locura de canción, video, todo… es un 1000 de 10”, “el shippeo más cool que he visto este año”, “Karol G dando voz a tantas historias”, “la referencia a tres metros sobre el cielo me encantó”, entre otros han sido los comentarios.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa y en diferentes redes sociales se está hablando de que la canción suena parecido a un éxito de principios de los 2000 llamado ‘Bleeding Love’ una canción de la británica Leona Lewis.

Incluso, han llegado a afirmar que se trata de una copia a esta canción: “es una copia muy descarada de Bleeding love de Leona Lewis y no vayan a salir que es tributo porque es copycat descarado”, “se acabó la originalidad”, “Cuando empecé a escuchar 'contigo' pensé que Karol iba a cantar bleeding love”, entre otros comentarios.

Sin embargo, todo se trataría de simples especulaciones, pues solo se utilizó el sample de esta canción del 2007 y en los créditos de ‘Contigo’ aparecen los nombres de Ryan Tedder y Jesse McCartney, escritores del tema de Leona Lewis.

Además, la misma Leona Lewis comentó el reel que Karol G subió a Instagram mostrando su canción: “ese sonido me es familia, me encanta escuchar esta melodía”, dice el mensaje en inglés.

Las comparaciones nunca faltan cuando salen canciones nuevas de los artistas de mayor reconocimiento, pero, en esta oportunidad, Karol G tiene todo en regla y su canción espera ser un éxito como los últimos que ha conseguido.