Reconocida banda de rock anuncia su separación tras 27 años de existencia

Sum 41, banda de pop punk y rock alternativo, anunció su separación definitiva tras más de veinte años de actividad musical, según publicó en su cuenta de Twitter.

Sin revelar detalles del año o mes de separación, la agrupación canadiense indicó que dejaría los escenarios luego de varios asuntos pendientes.

De acuerdo con lo informado, la disolución del grupo comenzaría después de terminar su gira actual y de lanzar su álbum final “Heaven :x: Hell”, que daría paso al último tour mundial.

“Estar en Sum 41 desde 1996 nos trajo algunos de los mejores momentos de nuestras vidas”, escribieron los integrantes de la banda en la red social.

Asimismo, agradecieron a sus miles de seguidores en el mundo por su fidelidad durante los 27 años de existencia en la escena musical.

“Estamos eternamente agradecidos con nuestros seguidores, tanto antiguos como nuevos, que nos han apoyado en todos los sentidos. Es difícil articular el amor y el respeto que tenemos por todos ustedes, y queríamos que escucharan esto de nosotros primero”, agregaron.

Por otra parte, los intérpretes de éxitos como "Fat Lip" e "In Too Deep" afirmaron estar “emocionados por lo que el futuro traerá para cada uno de ellos” luego de tomar caminos separados.

¿Cómo fue el inicio de Sum 41?

La agrupación está conformada por su líder Deryck Whibley, los guitarristas colíderes Dave Brownsound y Tom Thacker, así como el bajista Cone McCaslin y el baterista Frank Zummo.

Bajo un estilo musical alternativo, la banda canadiense de pop-punk se dio a conocer con su álbum debut de estudio “All Killer No Filler”, en 2001.

Sus éxitos musicales hicieron parte de importantes películas juveniles, como "Bring it On", "American Pie 2" y "Dude, Where's My Car?".

Sum 41 fue nominada en 2012 para un premio Grammy por mejor interpretación de hard rock/metal para la canción «Blood in My Eyes», no obstante, perdió el gramófono ante la canción «White Limo» de Foo Fighters.