Reguetonero cantó a su manera Sweet Child of Mine de Guns n’ Roses y dejó ‘boquiabiertos’ a los fans: “siempre me creí Axl Rose”

Rafael Castillo Torres, mejor conocido como De la Ghetto, es un cantante de reguetón nacido en Estados Unidos, pero con ascendencia latina gracias a sus padres, que comenzó su carrera en el género urbano cuando hizo dueto con Arcángel en 2005 y luego continuó en solitario.

Recientemente se hizo viral tras cantar en un programa televisivo una canción que no es de su género, sino un clásico del rock, que sorprendió a los televidentes y a los fanáticos del artista.

En un programa televisivo argentino llamado ‘Al Dente’, De la Ghetto interpretó la famosa canción ‘Sweet Child o Mine’ de los Guns n Roses, junto al presentador Fernando Dente, con banda en vivo y sin apoyos de producción para la voz.

Tras su interpretación, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar tanto de quienes elogiaron su cantada, como de quienes lo criticaron: “Pues no lo hace mal del todo pero está a millones de años luz”, “es tremendo artista”, “es el más versátil”, “como dañar un clásico en unos minutos”, “ni Bad Bunny se atrevió a tanto”, entre otros.

Cuando el entrevistador le preguntó que por qué eligió esta canción, el reguetonero dijo que es porque Guns n’ Roses es su banda favorita: “yo me crié escuchándolos, es mi banda favorita desde pequeño, me creía Axl Rose, me la pasaba bailando frente al espejo, brincando en la cama, viendo los videos musicales y más, yo lo hacía por mis primos mayores porque quería ser como ellos que eran bien rockers”.

“Escuché Guns y Metallica, pero también Hip Hop, yo siempre fui seguidor de los dos géneros y después del reguetón, pero mi banda favorita siempre fui Guns”, dijo De la Guetto y procedió a cantar su versión de este clásico del rock.

Sweet Child of Mine es una balada rockera que está incluida en el álbum debut de los Guns n´Roses, el ‘Appetite for Destruction’ de 1987, y está inspirada en la relación que tuvo el cantante Axl Rose con su primera esposa, la exmodelo Erin Everly, quien lo dejó a los nueve meses de haberse casado y le puso una demanda por abuso.