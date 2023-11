Revelan correos de la hija de Elvis Presley en los que criticó la cinta ‘Priscilla’ por dejar a su padre como un “depredador y manipulador”

La cinta de ‘Priscilla’ dirigida por Sofia Coppola, inspirada en el romance que sostuvo el rey del rock n’ roll, Elvis Presley, es una de las películas más esperadas del año.

Sin embargo, la tan esperada pieza cinematográfica ha sido criticada por una persona muy importante para el intérprete de ‘Jailhouse Rock’, su hija Lisa Marie Presley, quien antes de morir le envió unos correos a Coppola en los que le mostró su descontento con el resultado final de la cinta.

Los correos revelados por la revista Variety expresan que Lisa siente que durante toda la película su padre, quien es interpretado por Jacob Elordi, aparece como un “depredador y manipulador” algo que ella considera que no refleja lo que su padre era realmente.

“Mi padre solo aparece como un depredador y un manipulador. Como su hija, no leo esto y no veo nada de mi padre en este personaje. No leo esto y veo la perspectiva que mi madre tiene de mi padre. Leo esto y veo tu perspectiva sorprendentemente vengativa y desdeñosa y no entiendo por qué”, escribió la hija del músico.

La primogénita del cantante añadió en sus correos que “me veré obligado a estar en una posición en la que tendré que decir abiertamente lo que siento acerca de la película e ir en contra de ti, de mi madre y de esta película públicamente”.

La hija del rey del rock tenía miedo de que su madre, Priscilla, no entendiera cómo iba a ser percibido Elvis tras el estreno de la película que pretende retratar el romance que vivieron ambos artistas.

“Me preocupa que mi madre no vea los matices aquí o no se dé cuenta de la forma en que se percibirá a Elvis cuando se estrene esta película. Me siento protectora con mi madre, quien ha pasado toda su vida elevando el legado de mi padre. Me preocupa que ella no entienda las intenciones detrás de esta película o el resultado que tendrá”, añadió.

Lisa también criticó a Coppola y cuestionó su interés en el proyecto, preguntándole “¿Por qué vienes por mi papá y mi familia?”.

Por su parte, la directora de la película, quien no había tomado el trabajo cuando Lisa envió dichos correos en septiembre de 2022, le respondió diciendo que espera que una vez la heredera de Elvis vea el resultado final, entienda que tuvo el cuidado de honrar a su madre.

“Espero que cuando veas la película final te sientas diferente y entiendas que estoy teniendo mucho cuidado en honrar a tu madre, al mismo tiempo que le presento a tu padre sensibilidad y complejidad”, es la respuesta de Coppola.

Sin embargo, Lisa no pudo quedarse para ver el resultado final que le prometió Coppola, pues falleció en enero de este año.

Una fuente cercana a Lisa le comentó a Variety que las comunicaciones que sostuvieron ella y Coppola se dieron el 2 de septiembre de 2022 y que fueron compartidas tanto con Priscilla como con la hija de Lisa, la actriz Riley Keough.

Lo que le preocupaba realmente a Lisa era cómo el mundo juzgara a su padre, ya que Elvis y Priscilla tuvieron una relación con una diferencia de edad bastante amplia.

Cuando empezaron a salir, el rey del rock tenía 24 años, mientras que la actriz tenía 14 años, algo en lo que Coppola trató con sumo cuidado durante todo el filme.

“Intento no juzgar a ninguno de los personajes y realmente ser lo más comprensivo posible con cada uno de ellos. Y estoy realmente concentrada en su perspectiva, pero incluso con los padres, piensas: '¿Cómo puede alguien dejar que su hijo se vaya a vivir con Elvis tan joven?'”, explicó la directora durante una entrevista con Rolling Stone.

La polémica cinta ya se estrenó en Estados Unidos el pasado 27 de octubre y ha sido aclamada por la crítica, obteniendo un 91% de aprobación en la famosa plataforma de cine Rotten Tomatoes.

La película de ‘Priscilla’, que cuenta detalles íntimos sobre la relación de Elvis Presley con la actriz estadounidense Priscilla y que está basada en las memorias ‘Elvis and Me’ escritas por la esposa del cantante y Sandra Harmon en 1985.