Ricky Martin reveló que fue su padre el que lo animó a ‘salir del closet’: “necesitas confesarte”

El cantante puertorriqueño Ricky Martin es uno de los artistas con mayor trayectoria en la industria de la música, contando con numerosos éxitos musicales que lo han ayudado a posicionarse como uno de los mejores.

Sus inicios como solista, luego de salir de la agrupación musical Menudo, fueron una locura tras convertirse en uno de los cantantes más apreciados por el público.

Sin embargo, el cantante, de 52 años, estaba aterrado en sus inicios de que su orientación sexual fuera un problema para aquellos que decían quererlo y apoyarlo en su travesía musical, por lo que durante mucho tiempo decidió ocultarle al mundo que era homosexual.

No fue hasta marzo de 2010, por medio de una carta abierta publicada en su sitio web que decide contarle al mundo y a sus fans, tras las especulaciones a su alrededor, que era gay.

“Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido!”, escribió en ese entonces el artista.

Ahora, muchos años después, el intérprete de ‘La Mordidita’ reveló que quien lo animó para que diera el paso y saliera por fin de closet fue su papá, mientras que su equipo le pedía que no lo hiciera porque podía afectar su carrera.

Durante una entrevista con el medio Sirius XM en el programa ‘Andy Cohen Live’, el boricua reveló que la decisión de contar de manera abierta que era homosexual vino de su padre, quien lo aconsejó para que se lo contara al mundo.

No obstante, su equipo estaba en contra de esto debido a que le decían que si lo hacía su carrera musical llegaría a su fin, cosa que no pasó.

“No lo hagas, esto va a arruinar tu carrera. ¿Para qué hacerlo? No es necesario. Todo el mundo a tu alrededor lo sabe, el mundo no necesita saberlo. Tus amigos lo saben, tu familia lo sabe. No entendían la importancia de esto”, eran las palabras que le decía su equipo.

Ricky comentó que su padre, Enrique Martin Negroni, entendió la importancia de que él fuera totalmente transparente, por lo que lo empujó a decírselo a todo el mundo tras el nacimiento de sus dos hijos, Valentino y Matteo, en 2008, cuando le dijo que no podía comenzar su crianza enseñándoles que es mejor mentir que mostrarse tal y como uno es.

“¿Vas a enseñarle a tus hijos a mentir? Necesitas confesarte. Necesitas ser abierto. Dime qué necesitas, quiero ayudarte. ¿Cómo podemos hacerlo?”, reveló Ricky.

El intérprete de ‘Tu Recuerdo’ confesó que su respuesta fue: “Está bien, papá, estoy trabajando en ello. Dame un segundo, porque todavía no sé si hacerlo en una entrevista. No sé si debería escribir una carta y tuitearla. No sé. No me agobies, ya lo haré”.

Martin se tomó su tiempo, escribió esa carta saliendo del closet y reconoce que tras hacer eso sintió alivio e incluso lloro como un bebé de la felicidad tras publicar dicho escrito y quitarse ese peso de encima.

Sobre su madre, Ricky reveló que: “cuando le dije a mi mamá (que era gay), cuando tenía 18 años, ella estaba desconcertada porque ella como: ‘no quiero que salgas lastimado y la gente allá afuera es realmente cruel’. Entonces le tomó a ella un momento aceptarlo”.

Por lo que salir del closet ante el mundo lo hizo “a las espaldas” de su mamá porque sabía cuánto le podía afectar que él fuera a salir lastimado de toda esta situación.

“Cuando lo hice (salir del closet) ella estaba en un avión en camino a verme, entonces hice lo que tenía que hacer”, comentó durante su entrevista con Siriux XM.

Desde entonces Ricky ha tenido varias relaciones públicas con otros hombres, la más destacada es su matrimonio con el artista sueco Jwan Yosef, de quien se separó el año pasado y con quien comparte cuatro hijos en común.

Los gemelos Matteo y Valentino, quienes nacieron a través de un proceso de gestación subrogada en 2008, la pequeña Lucía que fue adoptada por la pareja en 2018 y el menor, Renn, que también fue adoptado por las celebridades en 2019.

“Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos, perseverando y honrando lo que hemos vivido como pareja durante estos años maravillosos”, inicia diciendo el comunicado.

La pareja inició su relación a principios de 2016 e hicieron público su romance al posar por primera vez en la alfombra roja de la AmFAR Inspiration Gala de ese año y, según contaron en su momento, fue amor a primera vista.

Tras esto, no tardaron en anunciar que estaban comprometidos y para enero de 2018 el intérprete de ‘La Mordidita’ anunció que se había casado con el pintor.