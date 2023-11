Robbie Williams reveló que está “hecho polvo” como consecuencia por sus excesos en los años 90 y 2000

El reconocido cantante británico Robbie Williams recientemente dio unas duras declaraciones sobre las consecuencias que ha tenido y sigue pagando debido a los excesos que tuvo en los 90 y los 2000.

Durante una entrevista con el medio inglés The Sun, el intérprete de ‘Angels’ comentó que se siente exhausto tanto mental como físicamente debido al desenfrenado estilo de vida que tuvo durante mucho tiempo.

El exmiembro del grupo Take That, reveló que tiene síntomas muy similares a los de la “manopausia”, mejor conocido como andropausia, y lo tienen los hombres en la etapa entre sus 40 y 50 años.

El artista expresó durante su conversación con The Sun que: “El cabello se está adelgazando, la testosterona ha abandonado el edificio, la serotonina realmente no está aquí y la dopamina se despidió hace mucho tiempo”.

“He agotado todas las cosas buenas naturales. Tengo andropausia. Mi hija me dice: 'Papá es un vago'. No me gusta el término "vago", ya que así me describían cuando era más joven”, expresó el cantautor.

Williams también detalló que: “La realidad es que estoy jodidamente hecho polvo por lo que me hice a mí mismo en los años noventa y parte de los años 2000”.

La andropausia, de acuerdo con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), hace que el hombre presente síntomas como: pérdida del deseo sexual, memoria a corto plazo, problemas de sueño, pérdida de masa muscular y cambios de humor.

Síntomas que claramente el artista ha tenido y por ello, ha hablado tan abiertamente de su disminución del deseo sexual, sus cambios de humor y sus problemas para tener un horario de dormir “normal”.

VEA TAMBIÉN Este es el sostén con pezones falsos que lanzó Kim Kardashian y que da "una apariencia alegre" o

Además, comentó que su horario de sueño es diferente al de los demás, un problema que una vez lo llevó a volverse adicto a la pastilla para dormir Zopiclona.

“Tengo un patrón de sueño diferente al de otras personas. Me atraen magnéticamente las 4 de la mañana y me quedo dormido a las seis y no hay nada que pueda hacer al respecto”, contó el músico de 49 años.

“Me acuesto a las 11 de la noche y me quedo ahí completamente despierto y alerta hasta las 5 de la mañana. Una de las pesadillas de la existencia de Ayda es que no me recibe hasta la 1 de la tarde”, añadió.

Robbie también habló de su documental producido por Netflix, expresando que ver la pieza cinematográfica por primera vez se sintió como haber presenciado “un accidente automovilístico traumático en cámara lenta, surrealista”.

El cantante, de 49 años, también explicó que la gente debería de cambiar su percepción sobre las cirugías plásticas, ya que la mayoría de la industria de Hollywood ha pasado, al menos una vez, por el quirófano.

“Creo que la imagen que la gente tiene de la cirugía plástica o del trabajo realizado se basa en malos ejemplos. No se dan cuenta de que la mayoría de la gente en la industria del entretenimiento se lo ha hecho, pero no lo sabrías: el 90 por ciento es bastante decente”, puntualizó.

Pese a los problemas de salud, Williams agradece tener una gran vida, así como también el contar con su familia, ya que ahora mismo se describiría como “un ermitaño muy feliz. Soy un agorafóbico Coca-Cola-lite y eso funciona para mí”.