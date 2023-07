Se conocen las primeras declaraciones del actor Jamie Foxx desde que fue hospitalizado: "Fui al infierno y volví"

El actor estadounidense Jamie Foxx habló por primera vez desde que fue hospitalizado en abril pasado por una "complicación médica" que lo obligó a estar bajo cuidado médico por varias semanas.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella de Hollywood publicó un video en el que agradeció a sus familiares, amigos y fanáticos por el apoyo brindado durante el duro momento.

“Sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar actualizaciones, pero para ser honesto con ustedes, simplemente no quería que me vieran así, hombre”, expresó en la red social.

El actor, ganador del Premio Oscar, quien no dio detalles del problema de salud que lo afectó, sí dijo que su único propósito es que lo vean feliz.

“Quiero que me vean riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película, un programa de televisión. No quería que me vieran con los tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si lo lograría”, agregó.

Foxx, reconocido actor de películas como 'Django sin cadenas' y 'Ray', atribuyó su recuperación a su hija Corinne Foxx, así como a su hermana Deidra Dixon.

“A ellas, a Dios, a mucha gente médica excelente, puedo dejarles este video (...) no puedo decirles lo bien que se siente tener a su familia interviniendo de esa manera, y saben que lo mantuvieron hermético, no dejaron escapar nada, me protegieron y eso es lo que espero que todos puedan tener en momentos como estos”, expresó.

Por otra parte, la celebridad norteamericana desmintió todos los rumores que se gestaron desde que fue recluido en un centro médico de Atlanta (Georgia, Estados Unidos).

“Como pueden ver, los ojos funcionan, los ojos funcionan bien. No estoy paralizado, pero fui al infierno y volví, y mi camino hacia la recuperación también tuvo algunos baches. Pero voy a volver y puedo trabajar”, afirmó.

Esta reciente declaración de Jamie Foxx llega días después de que fue visto a bordo de un yate que navegaba por el río Chicago. El artista fue captado sin mayores complicaciones de salud, mientras que saludaba a un grupo de navegantes que lo aplaudían.

“Amo a todos y amo todo el amor que recibí (...) si me ven fuera de ahora en adelante y de vez en cuando rompo a llorar, es solo porque ha sido difícil, hombre. Estaba enfermo, hombre. Pero ahora tengo mis piernas debajo de mí, así que me acompañarán”, concluyó.