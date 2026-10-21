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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Shakira

Shakira conmueve corazones: envió artículos de primera necesidad a la fundación 'Divine Kids Africa' en Uganda

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Ghetto Kids - Foto AFP
Ghetto Kids - Foto AFP
Por medio de un video compartido en redes sociales, se observa a los pequeños bailar, sonreír y saltar de la emoción por los detalles.

La cantante colombiana Shakira sorprendió a los niños de la agrupación Ghetto Kids al enviar artículos de primera necesidad a la fundación Divine Kids Africa, en Uganda.

Por medio de un video compartido en redes sociales, se observa a los pequeños bailar, sonreír y saltar de la emoción por los detalles.

Es de señalar que hace unos meses, los Ghetto Kids sorprendieron a la cantante colombiana con una invitación especial.

A través de su cuenta de Instagram, el grupo infantil le envió un emotivo mensaje: “Hola, Shakira. ¡Uganda te está llamando! Te invitamos oficialmente a visitar el lugar que con tanto orgullo llamamos hogar. Estamos ansiosos por recibirte y mostrarte todo lo que hace especial a nuestro país”.

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Los pequeños bailarines, que conmovieron al público al despedirse de la artista tras compartir escenario en el Prudential Center de Nueva Jersey, expresaron su deseo de que la intérprete conozca de cerca los paisajes y la riqueza natural de Uganda.

En el video publicado, una de las integrantes, María, inicia el recorrido diciendo: “Hola, Shakira. Soy María. Quiero mostrarte este lugar tan maravilloso”, mientras presenta el río Jinja, al que describen como el más largo del mundo, según uno de los mensajes incluidos en la grabación.

El audiovisual exhibe impresionantes escenarios naturales, rodeados de una exuberante vegetación, cascadas y la luz del sol que, junto al arcoíris, crean imágenes de gran belleza.

Como parte de la sorpresa, los niños también interpretaron una canción dedicada a Shakira, en la que le expresan su entusiasmo por recibirla y llevarla a conocer distintos rincones de Uganda, incluido el nacimiento del río Nilo.

La publicación generó una ola de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios etiquetaron a la barranquillera para animarla a aceptar la invitación.

Entre los comentarios destacaron mensajes como: “Shakira no imagina cuánto transformó la vida de estos niños”, “Tienes que ir, ellos te recibirán con los brazos abiertos” y “Qué hermoso lugar y qué gran oportunidad les brindaste”.

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