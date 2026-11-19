Ciberataques en EE. UU.: compañías del sector financiero afectadas por intento de hackeo, entre ellas Visa y Jp Morgan

Estados Unidos ha enfrentado en los últimos días una ola de ataques y fallas tecnológicas que ha encendido las alarmas en torno a la seguridad del país norteamericano. El caso más reciente afectó a compañías del sector financiero como JP Morgan Chase & Co, así como las franquicias Visa y Mastercard, que vieron cómo sus proveedores externos sufrieron un intento de hackeo que atentó contra información sensible de sus usuarios.