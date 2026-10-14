"Me ha acompañado y me ha ayudado": sorpresivo mensaje de Shakira a su expareja De la Rúa ante miles de personas en su último concierto en Madrid

Shakira terminó el pasado lunes sus 13 conciertos en Madrid como parte de su gira Las Mujeres Ya no Lloran World Tour con una masiva asistencia en un escenario musical hecho a su medida.

La cantante colombiana sorprendió a sus fanáticos europeos con una puesta en escena sin precedentes y experiencias en el espacio denominado Macondo Park.

No obstante, esa no fue la única sorpresa que dejó el paso de la artista colombiana por Madrid. En su último concierto, el pasado 13 de octubre, la cantante barranquillera sorprendió a los miles de fanáticos al hablar de su expareja Antonio de la Rúa.

Shakira hizo una pausa en su repertorio musical para agradecer a De la Rúa por su apoyo en los conciertos realizados en la capital española.

“Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira”, comenzó diciendo. “Me ha ayudado muchísimo, ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, agregó.

A su vez, llamó a su exnovio, con quien mantuvo una relación de 11 años desde el 2000 hasta el 2011.

“Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler, quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”, dijo.