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Martes, 10 de noviembre de 2026
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Shakira

Shakira llevará su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' a Venezuela

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
La cantante colombiana siempre ha guardado una profunda gratitud hacia Venezuela porque fue el primer país en abrirle las puertas internacionalmente al inicio de su carrera.

Recientemente se dio a conocer que Shakira llevará su gira musical titulada 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' a Venezuela.

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Según la información disponible, la intérprete de 'Ciega, sordomuda' se presentará en el país suramericano en 2027.

De momento, el equipo de la barranquillera no ha confirmado la fecha exacta ni la ciudad en la que desarrollará su show.

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Venezuela fue incluida en la nueva extensión de la gira por América Latina y el Caribe, que también contempla fechas en Brasil, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Puerto Rico.

Cabe recordar que la última vez que Shakira cantó en Venezuela fue el 27 de marzo del año 2011.

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En aquel entonces, Shakira hizo vibrar el Estadio de Fútbol de la Universidad Simón Bolívar (USB), en Caracas, como parte de su gira 'Sale el Sol World Tour'.

La colombiana siempre ha guardado una profunda gratitud hacia Venezuela porque fue el primer país en abrirle las puertas internacionalmente al inicio de su carrera.

Cuando todavía era una artista emergente buscando consolidarse fuera de su país natal, el público y las radios venezolanas adoptaron su música de inmediato.

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