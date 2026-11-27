Uno de los integrantes de Morat llegará al altar. Se trata de Juan Pablo Isaza, guitarrista y vocalista de la reconocida banda colombiana, quien se comprometió con su novia, Juliana Cisneros, cocinera y creadora de contenido gastronómico venezolana.

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La noticia se conoció este viernes 27 de noviembre, luego de que Camila Cisneros, hermana de Juliana, compartiera en sus historias de Instagram varias fotografías de la pedida de mano y del anillo de compromiso.

"Desde septiembre guardando este secreto", escribió Camila al revelar que había mantenido la noticia en reserva durante varios meses.

En otra de sus publicaciones, expresó su emoción con un mensaje dedicado a su hermana: "Se va a casar con el amor de su vida".

Aunque ninguno de los protagonistas ha realizado un anuncio oficial en sus cuentas personales, las imágenes permitieron conocer algunos detalles de la romántica propuesta, que estuvo acompañada de velas y flores blancas. De acuerdo con las publicaciones de la hermana de Juliana, el compromiso se habría producido en septiembre. Sin embargo, no se han revelado el lugar exacto ni la fecha de la pedida de mano.

La noticia se conoció mientras Morat adelanta su gira por México. De hecho, Juliana ha acompañado al músico durante algunos de sus viajes y ha aprovechado las visitas a diferentes ciudades para desarrollar sus proyectos gastronómicos e impartir clases de cocina.

La pareja también ha compartido algunos momentos de su paso por España, donde Isaza acompañó públicamente uno de los proyectos de su novia.

Juliana Cisneros ha construido una comunidad en redes sociales alrededor de la cocina, donde comparte recetas y preparaciones con más de 223.000 seguidores en Instagram.

Por su parte, Juan Pablo Isaza integra Morat junto a Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas. La agrupación bogotana ha alcanzado reconocimiento internacional con canciones como "Cómo te atreves", "Besos en guerra", "No se va" y "Presiento".