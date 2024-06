Shakira da parte de salud de su padre William Mebarak: “La lucha continúa”

La cantante colombiana Shakira rompió el silencio sobre la salud de su padre, William Mebarack, quien llevaba varios días internado en una clínica debido a una neumonía; la situación fue tan delicada que la barranquillera vino a Barranquilla para estar al pendiente de su salud.

No se pierda | Destino América: conozca cada uno de los estadios donde se jugará la Copa América 2024 ↓

Mucho se especuló al respecto del estado de salud del señor de 92 años, debido al tiempo que permaneció en Cuidados Intensivos, pero solo hasta ahora la cantante habló al respecto y lo hizo en sus redes sociales.

La intérprete de ‘Puntería’ dio un parte de tranquilidad, ya que su padre fue dado de alta gracias a la acción pronta de los médicos que estaban a su cuidado, pero agregó que la enfermedad sigue presente y no se ha terminado.

“Hace 18 días llegué de urgencias a Barranquilla para acompañar a mi padre y luchar junto a él. Ayer, gracias al gran equipo humano y médico de la Clínica Iberoamerica, y a su increíble fortaleza, pude llevarlo de regreso a casa al lado de mi madre, quien nunca suelta su mano”, inició su escrito.

“La lucha continúa, y mientras tanto, esa sonrisa suya, que brilla hasta en los momentos más difíciles, es mi mejor ejemplo. Gracias a todos por enviarme su fuerza y cariño, y también por nunca soltar mi mano”, finalizó su post en redes sociales.

Es así como Shakira despeja dudas con respecto a este tema en particular del cual había mucha incertidumbre y especulación, pero del cual se sabía por allegados a la artista que no se iba a hablar hasta no tener una información concisa que entregar.

El padre de la artista ha estado internado en varias oportunidades en Barraquilla y en Barcelona debido a varios problemas de salud.

En agosto de 2022, luego de que Shakira anunciara su separación del exfutbolista Gerard Piqué, Mebarak sufrió una caída que lo mantuvo varios días a un hospital de Barcelona.