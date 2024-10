Shakira habló sobre las nueve canciones más exitosas de su carrera y contó lo que le dejó ‘La tortura’ que tiene que ver con Alejandro Sanz

La artista colombiana Shakira está en uno de los mejores momentos de su carrera musical luego de una para larga en la que se dedicó a su familia, pero su ruptura con el papá de sus hijos, el exfutbolista Gerard Piqué, la llevó a retomar su proyecto y regresó de qué manera.

La barranquillera grabó tres canciones (Monotonía, Te Felicito y la Music Session 53 con el productor argentino Bizarrap) y esta última, más que las demás, detonó en todo el mundo y se volvió a ubicar en los primeros puestos de las listas especializadas de música.

Al respecto de sus canciones más exitosas, ‘Shak’ habló para el canal de YouTube de GQ de las nueve canciones más importantes de su carrera artística y dio detalles acerca de cómo las compuso y lo que ocurrió durante el proceso de grabación.

Las canciones de las que habló la colombiana fueron: ‘Suerte’ (Whatever, Whenever en inglés), ‘La tortura’ grabada con Alejandro Sanz, ‘Estoy aquí’, ‘Hips don’t lie’, ‘Inevitable’, ‘Ciega sordomuda’, Loba (She Wolf en inglés) y ‘Chantaje’ que la grabó junto a su compatriota Maluma.

Sobre cada una de estas canciones, la colombiana contó detalles de cómo se dio, en que se inspiró, en que momentos de la vida las escribió, lo que significan para ella, en fin.

Sobre ‘La Tortura’, Shakira resaltó que fue una de las primeras colaboraciones hechas entre artistas internacionales y agregó que la grabación de este tema le dejó una gran amistad con Alejandro Sanz: “Nos dejó muchas satisfacciones y una amistad que, más que una amistad, es una hermandad de años”.

La unión de ellos dos fue tan exitosa y la química que tuvieron dio tan buenos resultados que el cantante español invitó a la colombiana para grabar juntos la canción ‘Te lo agradezco, pero no’, que viene en su álbum ‘El tren de los momentos’.

Otro de los detalles a destacar fue lo que dijo de la canción que hizo con Bizarrap, pues aseguró sentirse “muy orgullosa de esa canción”, ya que la catalogó como “una liberación, un exorcismo y una forma de encontrarme más liviana después de que la escribí” y que terminó yendo más lejos e identificando a otras mujeres.

“Cuando vi tantas mujeres cantándola a todo pulmón en las discotecas, como si fuese un himno que las representa a todas ellas, dije: ‘Ok, está canción ha cumplido con su función social y con la mía personal”, aseveró Shakira.

Esta es la entrevista de Shakira sobre sus canciones más importantes: