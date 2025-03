Shakira reveló el significado de los enigmáticos detalles de los vestuarios de su gira ‘Las Mujeres Ya no Lloran World Tour’

La cantante colombiana Shakira continúa con su gira ‘Las Mujeres Ya no Lloran World Tour’ con la que hace un recorrido por sus mejores éxitos.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención durante sus shows son sus vestuarios, los cuales están diseñados para momentos específicos de su setlist.

Son alrededor de 13 looks diferentes, en los que predominaron los tops, las faldas brillantes, los vestidos enteros y hasta un moderno atuendo de pantalón que acompañó de gafas oscuras.

Recientemente, la artista colombiana reveló el significado y profundo mensaje detrás del vestido que usa al interpretar 'Acróstico', la emotiva canción dedicada a sus hijos Milan y Sasha.

A través de una publicación en su perfil de Instagram, la barranquillera compartió detalles desconocidos sobre su vestido.

“La pieza que llevo para Acróstico en mi tour fue diseñada por Gaurav Gupta. La placa metálica del lobo simboliza al lobo como protector. La tela de la falda tiene un diseño de ondas intrincadas que representa el océano Atlántico, el cual separa los dos continentes donde nacimos mis hijos y yo Europa y Sudamérica. Para completar el look, llevo un anillo, que simboliza el amor infinito”, indicó la cantante.

Shakira también explicó que el color azul de las luces y vestidos en sus shows fue escogido por sus hijos. “Es su color favorito por eso lo escogimos”.

La cantante se ha presentado en Perú, Brasil y Colombia mientras que en Chile tuvo que cancelar sus dos presentaciones debido a varios problemas técnicos.

Uno de los momentos más comentados de sus conciertos ha sido la presentación de “Los 10 mandamientos de Shakira”.

Estos que fueron proyectados en la pantalla durante el inicio de sus shows, destacan los valores como la fortaleza, la sororidad y la autenticidad de Shakira hacia sus seguidores.

Los 10 mandamientos de Shakira

1. Protegerás y cuidarás a tu manada por encima de todo.

2. No pedirás permiso para ser tú misma.

3. Bailarás y cantarás cuando necesites curarte.

4. Aullarás, porque nadie puede silenciarte.

5. Una loba no ataca, se defiende.

6. Una loba no compite con otras lobas. Se ayudan entre ellas.

7. No reprimirás tu naturaleza salvaje.

8. Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga.

9. Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinos. ¡Claramente!

10. Una loba es una loba para siempre.

En la misma presentación, los asistentes quedaron conmovidos con un material audiovisual en la antesala de la canción Acróstico, la cual interpreta junto a sus dos hijos, y que hace una evidente referencia a su separación del exfutbolista Gerard Piqué.

Los fanáticos grabaron el video introductorio donde se muestra la historia de una familia de lobos que es abandonada por el macho y quedan a su suerte tanto la loba junto con sus dos cachorros.

El corto muestra, además, cómo crecen los pequeños lobos gracias a la labor maternal de su madre que los cuida con amor, pese al dolor por la huida de su pareja.

Los asistentes no dudaron en señalar que es una clara referencia a la ruptura sentimental de la cantante colombiana con el exfutbolista español, dado también que la canción que introduce narra la importancia de sus hijos en medio del dolor vivido tras su separación.

“En el video se ve cómo se va el lobo (Piqué) y la deja sola a la mamá loba con sus lobitos (Sasha y Milán), a pesar de que está herida los cuida”, dijo una usuaria que compartió el video en redes sociales.

Como era de esperarse, las reacciones de los fanáticos de la cantante cafetera no se hicieron esperar, muchos de los cuales se conmovieron con su historia y su capacidad para superarlo.

“Ella no sufre como mujer, sufre como una madre por sus hijos”; “Cuando van a entender que la tristeza no es por el hombre, es por la familia que querías para tus hijos”; “Mientras yo viva, Pique siempre tendrá un hater”; “Yo siento que ella necesitaba hacer este tour para sanar”; "la deja sola con sus lobitos", fueron algunas de las voces de apoyo de su fanaticada.