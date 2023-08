Shakira y Drake despiertan rumores tras ser vistos saliendo de una fiesta

Durante las últimas horas, la reconocida cantante colombiana Shakira y el rapero canadiense Aubrey Drake Graham, mejor conocido como Drake, han sido tendencia en redes sociales por el supuesto romance entre ambas celebridades.

A lo largo de 2023 y tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué, la barranquillera ha sido noticia tras ser vinculada sentimentalmente con el actor Tom Cruise, el corredor de Fórmula 1 Lewis Hamilton y el basquetbolista Jimmy Butler.

En esta ocasión, varios medios internacionales relacionan a la cantante con el rapero luego de ser vistos salir de una fiesta en la madrugada de este lunes en West Hollywood, Los Ángeles, California.

Pese a que no fueron fotografiados juntos, el Daily Mail indicó que Shakira salió del evento con solo unos minutos de diferencia con el rapero Drake.

Después de una salida nocturna, un testigo reveló al medio que la superestrella de 46 años y el rapero canadiense, de 36, fueron vistos saliendo "con minutos de diferencia a las 3:25 am".

Los rumores ya inundan las redes sociales y algunos de los internautas han comenzado a especular que se trata de una posible colaboración entre ambos más que sobre una relación.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el posible romance, sin embargo, se cree que se trata de una “distracción” mientras la artista continua su supuesto romance con Lewis Hamilton.

A Shakira y Hamilton se les ha visto juntos en varias oportunidades, desde eventos, competencias, cenas, hasta dando un paseo en un lujoso bote en la ciudad de la Florida.

Ante las múltiples especulaciones, la prensa internacional aseguró que existe un acuerdo entre ambos famosos el cual les impide hablar abiertamente del tema, ya sea para confirmar o desmentir dichos rumores.

En los últimos días salió a la luz una declaración del comunicador español Jordi Martín, uno de los periodistas que ha seguido de cerca la carrera de la barranquillera, en donde da detalles sobre la “amistad que existe entre ambos famosos”.

“Hoy me gustaría desmentir una información que ha salido en un periódico catalán, donde afirman que Hamilton se habría cansado de la actitud de Shakira. Puedo desmentir categóricamente esa información, porque he hablado con el entorno de Shakira y me confirman que entre ellos dos siempre ha habido una amistad bonita”, dijo Jordi a un medio internacional.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el comentario adicional del comunicador en el que deja en incógnita si realmente existe o existió un romance entre la cantante y el piloto.

“Entre los dos sabían muy claramente que no había nada serio y que había total libertad entre unos y otros para hacer lo que quisiesen”, agregó.