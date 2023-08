Revelan nuevos detalles sobre el supuesto romance entre Shakira y Lewis Hamilton

Durante los últimos meses, la cantante colombiana Shakira y el piloto británico Lewis Hamilton han sido tendencia en redes sociales por el supuesto romance entre ambas celebridades.

A lo largo de 2023 y tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué, la presencia de la barranquillera fue muy usual durante el calendario de Fórmula 1.

Los rumores comenzaron cuando la artista fue vista en el Autódromo Internacional de Miami, Estados Unidos, donde se llevaba a cabo la quinta carrera de la Fórmula 1 y que dejó como ganador al neerlandés Max Verstappen.

Allí la presencia de Shakira revolucionó al mundo del entretenimiento tras su encuentro con Tom Cruise el cual se robó todas las cámaras y encendió las redes sociales ante los rumores de una posible relación.

A Shakira y Hamilton se les ha visto juntos en varias oportunidades, desde eventos, competencias, cenas, hasta dando un paseo en un lujoso bote en la ciudad de la Florida.

Ante las múltiples especulaciones, la prensa internacional aseguró que existe un acuerdo entre ambos famosos el cual les impide hablar abiertamente del tema, ya sea para confirmar o desmentir dichos rumores.

En las últimas horas, salió a la luz una declaración del comunicador español Jordi Martín, uno de los periodistas que ha seguido de cerca la carrera de la barranquillera, en donde da detalles sobre la “amistad que existe entre ambos famosos”.

“Hoy me gustaría desmentir una información que ha salido en un periódico catalán, donde afirman que Hamilton se habría cansado de la actitud de Shakira. Puedo desmentir categóricamente esa información, porque he hablado con el entorno de Shakira y me confirman que entre ellos dos siempre ha habido una amistad bonita”, dijo Jordi a un medio internacional.

Sin embargo lo que llamó la atención fue el comentario adicional del comunicador en el que deja en incógnita si realmente existe o existió un romance entre la cantante y el piloto.

“Entre los dos sabían muy claramente que no había nada serio y que había total libertad entre unos y otros para hacer lo que quisiesen”, agregó.

Cabe señalar que dichas declaraciones se dan luego de que se rumorara que Shakira estaba “utilizando” a Hamilton para darle celos a su expareja, Gerard Piqué.