“This Barbie is: orgullosa de ser latinoamericana”, Shakira es sensación por usar filtro viral

La cantante colombiana Shakira ha sido tendencia mundial no solo por su separación con el exfutbolista Gerard Piqué, sino por sus nuevos lanzamientos musicales tras su divorcio.

En las últimas horas, la barranquillera encendió las redes sociales tras publicar varias imágenes con el filtro viral de la película ‘Barbie’, la cinta protagoniza por Margot Robbie y Ryan Gosling, y que se estrenará el próximo 21 de julio.

En las publicaciones, Shakira aparece con el filtro de ‘Barbie’, el cual consiste en poner una foto y teniendo en cuenta el lema de la película “tú puedes ser lo que quieras ser”, debes dejar una frase o cualidad que te represente.

En la primera imagen, la cantante aparece con el mismo look que usó en la canción ‘TQG’ con Karol G y una frase en referencia a la polémica que tuvo su expareja al hablar de los latinos.

“This Barbie is: orgullosa de ser latinoamericana”, indica la cantante en la fotografía.

Shakira, Cantante - Foto @Shakira

Dicha polémica inició tras las recientes palabras de Gerard Piqué que, durante una transmisión en vivo en la plataforma de Twitch en el canal de Jijantes FC, uno de los equipos de la King League, habló de varios temas y entre ellos, destacaron sus controversiales palabras sobre los latinos que generaron molestia entre los internautas.

El clip, difundido en redes sociales, muestra el momento en el que Piqué comenta la manera en la que ha sido recibida su ruptura con Shakira por los internautas latinos.

En la segunda imagen, Shakira volvió a usar el filtro, pero esta vez con el look que usó durante la grabación de la canción ‘BZRP Music Sessions #53′ que hizo junto al productor argentino Bizarrap.

“This barbie is out of your league”, escribió la artista en sus historias de Instagram.

Shakira, Cantante - Foto @Shakira

Cabe desatacar que en la canción ‘BZRP Music Sessions #53′, la barranquillera expuso los ‘detalles’ de la ruptura con su ‘ex’ y lanzó fuertes indirectas contra la actual novia del español, Clara Chía.

La tercera y última imagen, muestra a la artista con la canción ‘Hips Don't Lie’ y la frase “This Barbie is Shakira”.