Tiktoker asegura en un video que no puede conseguir novio por ser "demasiado sexy”

Hope Schwing es una tiktoker estadounidense de 24 años que se hizo viral luego de decir en un video que ser “extremadamente sexy, es una maldición”, pues añadió que intimida a los hombres y por ello no la invitan a salir.

“Nadie habla de lo difícil que es estar tan linda que no puede conseguir un novio porque estás tan linda que no puede conseguir un novio porque todos los hombres están extremadamente asustados e intimidados por ti”, señaló la influenciadora.

Las reacciones de los internautas no se han hecho esperar: “Es una bendición y una maldición, nena”, “esto es verdad, me está pasando ahora mismo”, “es muy estresante, tiene una piscina de citas que pareces estar en un Jacuzzi”, “a mí también me han dejado por intimidarlos”, “eres un poquito narcisista”, entre otros.

Ante la polémica generada por su video, Schwing comentó: “hago bromas sobre estar soltera y a veces lo odio, pero estoy bien estando soltera todo el tiempo”.

“El video dice que soy ‘demasiado intimidante y sexy’, en realidad no lo digo en serio. Solo que noto una tendencia entre las mujeres que dices estas cosas para justificar su soltería”, agregó a su comentario.

Según sus palabras, solo se trataría de una sátira divertida con la que quiso hacer un experimento social, pero no le fue muy bien, ya que recibió cientos de críticas y por esta razón tuvo que salir a aclarar.