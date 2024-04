Jorge Enrique Abello reveló detalles inéditos de cuando se vistió de 'Drag Queen' en 'Betty La Fea': "No me podía sentar porque me cortaba la cola"

El actor colombiano Jorge Enrique Abello reveló detalles inéditos de cuando se vistió de mujer para importante escena de 'Betty La Fea'.

A través de su cuenta oficial de TikTok, el actor habló del momento en el que decidió vestirse de 'Drag Queen' para una escena de la famosa novela del fallecido libretista Fernando Gaitán.

"Ahí pasó algo que me parece muy divertido, y todo comienza porque Julián, que le encanta hacer chistes, dijo hombre, es que a Jorge Enrique le encanta vestirse de mujer, y Fernando me dijo ¿Y si escribo una escena, usted se vestiría una mujer? Y pues yo hago lo que quiera, a mí no me importa nada" dijo el actor.

Durante esa escena, Abello usó llamativo vestido y bastante maquillaje pese a que sus compañeros pensaron que no sería capaz de hacerlo.

"Fernando tenía una anécdota de una vez que fue a una fiesta de Halloween, ya nadie estaba disfrazado, él era único que estaba disfrazado. Se fue a devolver, y resulta que todos los de la fiesta le habían trancado para dejar sus carros detrás de él, y tomó esa anécdota para ponerla de 'Drag Queen'”, agregó Abello.

De acuerdo con el famoso actor, el traje que utilizó pesaba 17 kilos y este era bastante ajustado, lo que significaba que siempre debía estar de pie pese a que también debía utilizar tacones.

“No me podía sentar porque me cortaba la cola. Me tocaba estar de pie con tacones. Debía usar una cartera todo el tiempo ya que esta me daba equilibri”, reveló Abello.

Cabe señalar que Abello es reconocido por sus papeles protagónicos en telenovelas como ‘En los tacones de Eva’, ‘La costeña y el cachaco’, ‘Yo soy Betty, la fea’, entre otras.

Abello alcanzó la fama gracias a su interpretación en ‘Yo soy Betty, la fea’, donde interpretó a Armando Mendoza, un hombre guapo, ambicioso y el enamorado de Beatriz Pinzón Solano.

La historia del fallecido libretista Fernando Gaitán, emitida por el canal Canal RCN, es sin duda una de las novelas más vistas en la historia, y sus repeticiones han sido exitosas en las diferentes plataformas de streaming y canales de televisión.

La telenovela, que dejó una marca en la cultura popular y en la industria del entretenimiento, volvió a ser noticia luego de que Prime Video, una de las plataformas de streaming más populares del mundo, anunciará que está preparando una secuela de la exitosa novela que será producida por Estudios RCN.

La continuación de la historia contará con parte del elenco original entre ellos sus protagonistas Ana María Orozco, quien interpretó a Beatriz Pinzón Solano, y Jorge Enrique Abello, que personificó a Armando Mendoza.