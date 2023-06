“Un personaje me rompió”: Tom Holland anunció su retiro temporal de la actuación

Tras el estreno de ‘The Crowded Room’, la nueva miniserie de suspenso y drama de la plataforma de streaming Apple TV+ en la que es protagonista, el reconocido actor británico Tom Holland anunció su retiro temporal de la actuación.

Holland, quien participó en la cinta como protagonista y productor, interpreta a un joven que llega a la cárcel por ser aparentemente el culpable de un tiroteo en Nueva York en los años 70, no obstante, el actor comentó que este papel “lo rompió”.

Tras dos años de arduo trabajo y de participar en importantes producciones cinematográficas que han disparado su carrera al estrellato internacional, el joven británico de 27 años anunció que se retira temporalmente de la actuación.

Durante una entrevista con el medio internacional Extra, el intérprete de ‘Spider-Man’ comentó que hacer la miniserie fue un momento difícil ya que tuvo que explorar ciertas emociones que nunca había hecho.

“Los desafíos fueron más fáciles en el rodaje por toda la preparación previa. Dicho eso, cuando llegamos al set, fue increíblemente complicado mantener esas emociones durante tanto tiempo (…) Al final de la serie, yo estaba saltando de un lado a otro y fue increíblemente difícil navegar los distintos episodios”, afirmó el británico.

Holland contó que su papel como productor de ‘The Crowded Room’ también fue duro para él y que le tocó lidiar con problemas que le agregaron mucha presión.

“Seguro que fue un momento difícil. ¿Sabes?, estábamos explorando ciertas emociones que definitivamente nunca había experimentado y además de eso, ser un productor, lidiar con los problemas cotidianos que vienen con cualquier set de filmación, solo agregó ese nivel extra de presión. El programa me rompió”, puntualizó.

La joven estrella de Hollywood aseguró que en ese momento sintió que necesitaba un descanso y entonces “desaparecí, me fui a México por una semana y pasé un tiempo en la playa y me relajé, y ahora me estoy tomando un año sabático y eso es el resultado de lo difícil que fue hacer esta serie”.

“Llegó un momento en el que pensé: ‘Necesito tomarme un descanso’”, declaró el actor de 27 años.

Pese a que la producción lo agotó mucho mentalmente, Holland señaló que lo ayudó a estar sobrio, haciendo énfasis a sus problemas de alcohol en el pasado.

“Aunque no fui ajeno al aspecto más físico del género de acción, creo que el aspecto mental me golpeó y me llevó mucho tiempo recuperarme para volver a la realidad. Recuerdo tener un pequeño colapso en mi casa y pensar: ‘Voy a afeitarme la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza porque necesito deshacerme de este personaje’. Fue diferente a todo lo que había experimentado antes”, añadió.

Tras su exitosa participación en la película ‘Spider-Man’ de Marvel, el joven actor británico tomó un rumbo distinto al pasar de interpretar a un superhéroe a un joven que termina en prisión por supuestamente haber participado en un tiroteo en los años 70 en Manhattan.

‘The Crowded Room’, protagonizada y producida por Tom Holland ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming Apple TV+.