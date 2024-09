Un piropo habría sido el motivo de la tensión que hubo entre Franko Bonilla y Cony Camelo en Masterchef Celebrity

El humorista Franko Bonilla se convirtió en el décimo eliminado de la competición culinaria MasterChef Celebrity Colombia del Canal RCN. Durante su estadía en el reality de concina, dio mucho de qué hablar por su relación con la concursante Cony Camelo, que no fue la mejor.

Su relación fue tan tensa que cuando tenían desafíos en grupo no había buen ambiente entre ellos para ponerse de acuerdo y sacar adelante los retos como equipo, en los confesionarios se desahogaban.

Incluso, cuando Franko fue eliminado del programa, él se dirigió a ella y le dijo: "Cony, cuánto aprendí y yo sé que algo bonito debió quedar"; sin embargo, en el confesionario aseguró que la artista era "déspota" y "seca".

Cony también tuvo palabras para la ida del comediante y aseveró que cuando supo que él sería el eliminado sintió un "fresquito". "No me importa si soy yo la que sigo y salgo inmediatamente, pero uf, al menos sentir que no tengo a alguien ahí, como aquí queriéndome sacar o queriéndome caer uf", complementó en el confesionario.

Una vez liminado, Franko Bonilla ha estado en diferentes medios de comunicación hablando de su experiencia en Masterchef y en la emisora La Mega se refirió a surelación con Cony Camelo y, según él, cree que todo empezó a deteriorarse después de que él le dijo un piropo.

"Cony y yo no hemos tenido ni media hora de conocernos, tuvimos cinco minutos de una charla y ella ya se mostraba rara y no sé si se acrecentó por una conversación que tuvimos. Yo me senté, la llamé y ella llegó a charlar, le dije que iba a tomar un taller hace mucho tiempo con ella, pero no pudo llegar, ella lo recordó y yo le dije: ‘te quiero contar que ese día los comentarios de quienes te conocían, de los alumnos, es que eres una mujer demasiado bonita y que hay algo físico en ti que llama mucho la atención en Colombia’", contó Franko en la emisora.

El comediante se refería a su cola y aseveró que era muy grande y que estaba convencido que era natural: "Yo se lo dije, que tenía una cola muy seductora, ella termina de escucharme, sonríe, no lo ve a mal y termino, pero no hemos tenido ningún otro momento de conocernos".

Franko aseveró que no hubo más tiempo de conocerse con Cony Camelo y que ella fue quien puso la barrera entre ambos, por eso lo que se vio en el reality.

Sobre el tema también se refirió en el programa Flash Fashion de NTN24 y comentó: "Para nadie es un secreto que hubo una relación muy truncada por el carácter de una de las participantes".