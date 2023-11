Venezolanos triunfaron en los Latin Grammy en medio de emotivos discurso y sueños cumplidos

La gala de los premios Latin Grammy se convirtió en un escenario de sueños cumplidos para cuatro venezolanos, que alcanzaron el hito de llevarse a casa un gramófono.

Los galardonados fueron Lasso, Joaquina, Luis Fernando Borjas y Huáscar Barradas.

La cantautora juvenil, hija de la reconocida animadora Camila Canabal, Joaquina alzó su primer Latin Grammy en la categoría Mejor Nuevo Artista. Con un emotivo discurso y entre lágrimas invitó a todos los jóvenes a perseguir sus sueños además de explorar sus talentos.

"He soñado con esto toda mi vida. A los 8 años descubrí que amaba escribir y tocar piano. También descubrí un poder inmenso en lo que era escribir canciones y me enamoré y me aferré a eso. Por mucho tiempo mucha gente me dijo que cantar las canciones que escribo nunca sería una carrera de verdad y gracias a Dios que no hice caso", dijo.

"Si hay algo que esto me enseña es que creer en ti, en lo que escribes y en la música que haces siempre valdrá la pena", agregó.

El premio a Mejor Canción Pop/Rock lo obtuvo Lasso con "Ojos marrones", un tema que ha sido coreado en todo el mundo. El cantante subió al escenario junto a Luis Jiménez y Agustín Zubillaga, también compositores del sencillo, para recibir el gramófono.

"Esta canción es una locura, cuando la hicimos ninguno tenía noción de que una canción como esa podía llegar lejos. Era una canción alternativa de un artista semidesconocido y Sebastián me dejo: ‘Siempre estás a una canción de cambiar tu vida’. Le dije que estaba equivocado completamente, pero sí tenía razón. No tienen idea de lo lejano que veía esto y lo último que quiero decir es a todo artista o cantante venezolano: yo también lo vi muy lejos y está pasando. No hay nada más poderoso que un ser humano con un sueño", dijo Lasso.

Otro venezolano que triunfó en la 24º gala de los Latin Grammy, fue Luis Fernando Borjas quien recibió su primer galardón como solista. El exintengrante de Guaco se llevó el gramófono a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por '5:10 AM'.

"Este es mi primer álbum como solista y tengo que agradecerle a tantas personas que hicieron esto posible, que trabajaron conmigo: compositores, arreglistas, ingenieros, amigos… Tengo que agradecerle a mi familia porque todos los que están aquí saben lo que implica hacer un álbum: las ausencias de casa, los sacrificios, los esfuerzos, y mi familia siempre estuvo ahí apoyándome para lograr este primer álbum como solista", dijo. "Esto fue un reto para mí, reinventarme y hacer un camino musical nuevo después de tantos años haciendo otro tipo de música", finalizó.

El flautista y compositor, Huascar Barradas, se llevó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Clásica, dedicó este logro a El Sistema de Coros y Orquestas de Venezuela.

"Quiero felicitar a El Sistema de Orquestas de Venezuela que por más de 45 años ha estado regalándonos a todos nosotros, porque tocamos ahí desde muy chamitos, una flauta, una trompeta o una viola en vez de una pistola para que sea a través de la música que transformemos el mundo. Por supuesto, también a nuestro país Venezuela que todos los días se levanta con una sonrisa y se alimenta de esperanza. No permitan que nada ni nadie les robe sus sueños, la música tiene el poder de transformar a toda la humanidad", aseguró.

La 24º edición de los premios Latin Grammy, la primera celebrada en España, contó entre sus principales ganadores con el mexicano estadounidense Édgar Barrera; el argentino Bizarrap; la mexicana Natalia Lafourcade y las colombianas Shakira y Karol G.