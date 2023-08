“Volveré”: Katy Perry revela la verdadera razón por la que no ha lanzado nueva música en los últimos meses

La reconocida cantante estadounidense Katy Perry reveló la verdadera razón por la que ha estado alejada del mundo de la música.

En medio de una entrevista para el programa Good Morning America, la artista declaró que su carrera musical está en pausa desde que se convirtió en madre.

“No he publicado ningún material nuevo desde mi querida Daisy. Creo que estoy escribiendo mucho y he escrito mucho desde un lugar de amor porque siento mucho de eso, tanto amor incondicional, ese amor que nunca supiste que existía”, dijo la cantante.

La intérprete de “The One That Go Away” afirmó que planea disfrutar más tiempo con su familia antes de embarcarse en la siguiente fase de su carrera.

“Creo que lo que es realmente importante para mí es celebrar el mundo que tengo, construir con todas estas maravillosas canciones y ser responsable de la vida de un niño de tres años. Volveré, pero déjenme hacerlo bien”, manifestó Perry.

“Tengo que dejar a mi hija en el preescolar en las mañanas. Llego a casa en la noche y probablemente habrá un lápiz labial en todas partes. Aprovecho para cortarle algunas aceitunas y uvas a mi hija”, agregó.

Katy Perry se refirió a los últimos conciertos que ha ofrecido tras el nacimiento de su hija y agradeció a sus seguidores todo el apoyo que le han brindado desde el inicio de su carrera como artista.

“Estoy tan agradecida por la oportunidad de seguir evolucionando como artista, como ser humano y como madre. Agradezco poder seguir brindando alegría a la vida de las personas a través de las artes, el entretenimiento y los efectos visuales”, recalcó.

Cabe señalar que la cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom anunciaron el nacimiento de su hija el pasado 26 de agosto de 2020.

Las celebridades enviaron un emotivo mensaje a sus seguidores mediante Unicef, la organización en la que ambos son embajadores.

"¡Bienvenida al mundo, Daisy Dove Bloom!. Estamos flotando con amor y asombro por la llegada sana y segura de nuestra hija”, anunciaron Katy y Orlando.