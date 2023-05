Más de 300 colombianos han sido deportados de Estados Unidos a horas del fin del Título 42

Este jueves 11 de mayo llegó al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá (Colombia) un grupo de 107 migrantes que fue deportado desde Estados Unidos.

Se trata de un nuevo vuelo con varios colombianos procedentes de la frontera sur estadounidense, quienes fueron expulsados de ese país por no tener los documentos legales.

Según relataron algunos de los deportados, durante su paso por Estados Unidos recibieron malos tratos por parte de las autoridades migratorias del país norteamericano.

“Nos tuvieron encerrados siete días (...) a mí no me dejaban ni bañarme, preguntaba por mi familia y tampoco me daban razón de ella. Nos levantaban cada cuatro horas con golpes en la puerta para formar, no podíamos ni descansar”, afirmó un joven migrante tras ser deportado.

Yised Marulanda, otra ciudadana expulsada, indicó que desconocía que iba a ser deportada a Colombia. “Solo me preguntaron de dónde era y nada más”, dijo.

Con esta nueva deportación masiva, ya son más de 300 los colombianos que han sido devueltos desde Estados Unidos por su situación irregular a pocas horas de ser levantado el Título 42.

Otros 209 colombianos, entre ellos 41 hombres, 66 mujeres y 102 menores de edad, fueron devueltos de ese país el pasado 10 de mayo.

“El vuelo aterrizó en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, a las 9:45 a.m. y fue recibido por 12 oficiales de migración y seis consulares. Para brindarles acompañamiento también se articuló la instalación de mesas de atención, con el fin de recibir las denuncias de maltratos en Estados Unidos”, indicó la entidad.

Cabe mencionar que, este 11 de mayo a las 11:59 p.m., expirará en Estados Unidos el Título 42, una controvertida medida que fue instaurada durante el apogeo del covid-19 para expulsar a inmigrantes indocumentados bajo la excusa de evitar los contagios.

Tras el levantamiento de esta medida, entrará en vigor el Título 8 que, entre otras cosas, criminaliza los cruces fronterizos ilegales y hace casi imposible la futura residencia legal en Estados Unidos.

En ese contexto, miles de migrantes se han agolpado en la frontera entre México y Estados Unidos para tratar de entregarse a los agentes migratorios estadounidenses y así solicitar asilo antes de que expire el Título 42.