Corte Internacional de Justicia desestimó pedido de México de medidas provisorias contra Ecuador tras irrupción en la embajada

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), la más alta instancia judicial del sistema de la ONU, desestimó este jueves el pedido presentado por México de medidas provisorias urgentes contra Ecuador por la invasión de su embajada en Quito.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que no procederá en el pedido indicando que "no existe un riesgo grave e irreparable" contra el derecho internacional, afirmó que las seguridades otorgadas por Quito son por ahora suficientes para garantizar la inviolabilidad de la embajada mexicana, dando tiempo al estado mexicano de retirar propiedad y su personal, y que no es procedente activar sus facultades bajo el artículo 41 del estatuto de la CIJ.

"La Corte considera en forma unánime que las circunstancias, tal como se presentan ahora ante la Corte, no son tales que requieran el ejercicio de su facultad (...) de indicar medidas" provisorias, leyó el presidente del tribunal, el juez Nawaf Salam.

El pasado 5 de abril, fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la representación diplomática de México y detuvieron al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, que se refugiaba en la sede alegando persecución política.

El operativo provocó la ruptura de relaciones entre los dos paísesy un pedido urgente presentado por México ante la CIJ por "violación a la legislación internacional”. Los dos países presentaron sus alegatos orales ante la CIJ el 30 de abril y el 1 de mayo.

Glas continúa bajo arresto, aunque México reivindica que aún goza del estatus de asilado, Ecuador, por su parte, sostiene que la concesión del asilo a glas por parte de México fue ilegal, ya que se trata de un acusado por la justicia común.