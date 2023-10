Hijo del presidente Joe Biden se declara no culpable de posesión ilegal de arma en EE. UU.

Este martes 3 de octubre, el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, Hunter, se declaró no culpable de posesión ilegal de arma ante un Tribunal Federal del estado de Delaware.

Durante su comparecencia ante la instancia judicial en Wilmington, la ciudad de origen de los Biden, Hunter no aceptó los cargos que se le imputaron y quedó en libertad.

De 53 años de edad, el hijo del mandatario norteamericano enfrenta tres cargos ante la Justicia de Estados Unidos por la compra de un revólver Colt Cobra calibre 38, en 2018.

Según las investigaciones, dos de los cargos están relacionados con falsas declaraciones al decir que no consumía drogas ilegales en los formularios que llenó para la compra de la pistola.

Un tercer delito estaría vinculado a la posesión ilegal de un arma, que tuvo durante 11 días en octubre de 2018 antes de deshacerse de ella.

La declaratoria presencial de Hunter Biden se da días después de que su abogado Abbe Lowell había solicitado al juez Christopher Burke que su cliente testificara de manera virtual, una solicitud que fue negada por el togado.

"El acusado no debería recibir ningún trato especial en este asunto", manifestó Burke en su momento.

Por otra parte, el juez consideró importante la comparecencia presencial del procesado, entre otras cosas, porque "la mayoría de las acusaciones son nuevas y no se mencionaron en su anterior" comparecencia, en julio de 2023.

En dicha visita, Hunter Biden llegó a un acuerdo con el fiscal federal David Weiss sobre los cargos de evasión fiscal y de posesión de arma para evitar la cárcel.

En caso de ser declarado culpable, el hijo del presidente Biden podría enfrentar, según la ley federal, hasta 25 años de prisión. No obstante, en la práctica este tipo de delitos, si no van acompañados de otros cargos, no suelen castigarse con penas de cárcel.

Se dice que el drama judicial desempeñará un papel importante en la campaña presidencial estadounidense de 2024, ya que Joe Biden, de 80 años, busca la reelección en una probable revancha con su predecesor republicano Donald Trump, de 77 años, quien también se enfrenta a cuatro procesos judiciales.