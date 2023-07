Indignación tras decisión de un tribunal de absolver a un conserje que tocó “menos de 10 segundos” a una estudiante

Hay indignación en Italia luego de que un conserje de una escuela fuera absuelto de haber manoseado a una alumna por la justicia italiana al no “haber durado lo suficiente” en el acto, según informaron este miércoles.

Tanto los cibernautas como influencers han cuestionado la decisión de un tribunal que absolvió al sujeto, a quien el fiscal había pedido una condena de tres años y medio de prisión, tras considerar que el hombre no “duro los suficiente”.

De acuerdo con el tribunal de Roma, los tocamientos que duran entre “5 y 10 segundos” como es el caso de la joven de 17 años, “no constituyen un delito”.

Según el diario local Il Corriere della Sera el tribunal estimó que “la brusquedad de la acción, sin ninguna insistencia en la acción de tocar, que corresponde ‘casi al roce’, no permite caracterizar la intención libidinosa o concupiscente generalmente exigida por el derecho penal”.

Por ese motivo el tribunal desestimó la solicitud del fiscal del caso de condena al conserje, de 66 años, de la escuela a tres años y medio de prisión.

La joven, de 17 años, contó que mientras estaba subiendo las escaleras de la institución educativa junto con su amiga, sintió que se le caían los pantalones y una mano le estaba tocando los glúteos y le agarraba su ropa interior.

Al darse la vuelta y encontrarse con el hombre, de 66 años, este le dijo: “Amor, sabes que estaba bromeando”.

El incidente ocurrió el pasado mes de abril de 2022 cuando la estudiante denunció al conserje, identificado como Antonio Avola. El hombre admitió haber tocado a la joven mientras estaba subiendo las escaleras de la escuela, pero comentó que lo había hecho a modo de “broma”.

Por su parte, la joven le comentó al diario Corriere della Sera que “¿Los jueces dictaminaron que estaba bromeando? Bueno, no era una broma para mí”.

“El conserje se acercó por detrás sin decir nada. Metió las manos por debajo de mis pantalones y dentro de mi ropa interior. Me tocó el trasero. Luego, me levantó, lastimándome las partes íntimas. Para mí, esto no es una broma. No es así como un anciano debería 'bromear' con un adolescente. Ese puñado de segundos fue más que suficiente para que me hiciera sentir sus manos sobre mí", agregó la joven.

La víctima le comentó al medio sentirse doblemente traicionada por su escuela y por el sistema de justicia y que considera que se equivocó al confiar “en las instituciones. Esto no es justicia”.

Dicha decisión causó la indignación de varios ciudadanos, en específico la de la Asociación de Alumnos de Lacio, quienes aseguraron estar indignados y comentar que “una vez más, un toqueteo no es reconocido como tal, esta vez por su duración”.