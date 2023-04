Jerónimo Gil cuenta por qué está libre y cómo vivió 51 días en El Rodeo II

En días pasados se había conocido de manera extraoficial que el actor venezolano Jerónimo Gil había salido de la cárcel conocida como Rodeo II, donde estaba detenido por disparar frente a un local nocturno en Caracas en estado de ebriedad.

Su libertad no fue confirmada sino hasta este fin de semana cuando el periodista Luis Olavarrieta anunció en su canal de Youtube una entrevista al polémico actor, ya fuera de la cárcel, y contando su situación actual.

Es una entrevista entre amigos, pues Olavarrieta compartió con él en RCTV, el canal donde ambos trabajaron hasta que por orden de Chávez fue sacado del aire y su edificio expropiado por el régimen.

Esta confianza se nota en las preguntas y en los más de 50 minutos que dura la conversación. Jerónimo Gil se inquieta hablando del episodio violento, pide disculpas a su familia, seguidores, detractores, asoma lo que vivió en uno de los centros de reclusión más controlados por el Estado, se seca las lágrimas, y manifiesta sentirse arrepentido.

“Me siento lleno de emisiones” es una de sus primeras palabras y parece estar consciente de que esta será la primera confesión sobre un caso que llamó la atención mediática de inmediato, por tratarse de un personaje que ya había sido etiquetado de polémico, por la relación que lleva con la madre de sus dos hijos; Flavia Gueske, y por estar supuestamente vinculado a poderosos del chavismo, algo que aunque sin mencionarlo directamente, niega.

“No lo estaba haciendo bien. Estaba un poquito aislado de mi familia, viviendo momentos fuertes sentimentales, además de todo lo que te encontrabas en Venezuela. Hoy me siento más fuerte, más sano y más limpio, la tristeza y los procesos que me hacían daño los deje en el lugar donde estuve, aprendí a valorarme y a entenderme”.

Confiesa que su problema es de ira, no de adicción. “Es ira, alcohol no creo, puede ser que cuando lo ingiera me afecta, es un tema de límites, drogas no, porque estoy sano, estuve en exámenes, tanto orgánicos como psicológicos en mi proceso. Es un tema familiar, eso no lo he conversado con nadie, vengo de una familia muy fuerte del oriente, muy arraigada, eso se ha transmitido en hijos nietos, primos, hay que controlar eso y manejarlo, la ira tiene muchos niveles”.

Dice que está trabajando con una sicóloga y las personas que lo quieren. “Yendo a terapia, haciendo yoga, transformándome, teniendo conciencia”.

El año pasado había terminado con su pareja. “Ahí estaba el dolor, la rabia, eso no terminó bien, estaba pasando por un proceso con un socio, que es también como un hermano, siempre he tenido mis cositas con mi papá, mi mamá gracias a Dios no está en el país, tenía una mala relación con mi hermana; la situación del país no me permitía complacer a mis hijos como se lo merecen, la relación con la mamá de mis chamos. Flavia no me dejaba ver a mis chamos. Todo eso ha sido mal canalizado. Moraleja; no evadas, no creas que te sabes todas más una, afronta y pide ayuda”.

Dice entender las críticas de sus seguidores y detractores. “Ahora lo entiendo. Me pasó con una artista de Hollywood, entiendo viendo a Johny Deep y lo que siento hacia ella es lo mismo que puedo entender del publico conmigo, lo lamento, somos humanos, no somos perfectos, me pega, no lo quise hacer, me afecta, en estos días que he estado en la calle lo valoro, pude haber dañado a alguien”.

A su público pide “que me entiendan un poco, no que me perdonen. Eso está en cada quien. Puedo decir mil cosas pero las acciones y el comportamiento dicen más, me siento tranquilo, el año pasado estaba desesperado, ansioso, estaba manejando rápido, tenía ansiedad”.

Jerónimo Gil duda que dentro del local donde se produjo el altercado haya faltado el respeto a una mujer, pues dice no ser hombre “de esos”, pero asegura que no recuerda lo que pasó y que al despertar en la sala de su casa vió las redes inundadas de videos que ahora le avergüenzan. Dice que no se entregó de inmediato porque hablaba con los abogados y familiares sobre cómo enfrentar los hechos, hasta que acudió a la Policía.

Alega que tenía arma para su protección y no había renovado el porte porque actualmente está suspendido este proceso. por qué la accioné? No tengo la menor idea, estaba borracho, me da pavor acordarme de eso, cuando vi el video me dio miedo, de hecho le agarré pánico a las armas, no pienso en un arma en mi vida, ni beber así en mi vida, expuse mis carrera mis cosas”.

Por qué El Rodeo II

“En el Rodeo hay más régimen, control, disciplina, te pasas al lado de la luz o te quedas en la oscuridad. Estas privado de libertad, le perteneces al Ministerio de Penitenciaria, el trato es un trato para todos por igual, es régimen, disciplina, te paran a las 5 de la mañana porque pasan un número y a las 5 vuelves a la cama porque pasan un número. Te dejan salir dos horas a caminar, a hacer ejercicios”.

Pero el acto se postuló para dar clases de una actividad que dominara, y le permitieron dar clases a los reos de dicción “lo poco que sé”, acuña.

“Tuve la bendición de entregarles esa ilusión porque me veían como que wow, yo nunca había conocido a un actor y mira dónde lo vine a conocer. Yo no juzgaba nada. Me asustaba porque muchos tenían un lenguaje particular, tú sabes, y cuando tenían que presentarse ante un trabajo tendrían que expresarse mejor, para llevar una vida diferente, entendí que si Dios me había puesto ahí o las circunstancias me habían puesto ahí era para transformar mi vida y ayudar a los demás”.

El actor confiesa que fue un momento duro cuando lo sentaron para raparse la cabeza. “Ahí yo dije: ¿dios mío qué es esto? Estás en una penitenciaria, todo es diferente, es un lenguaje diferente, es un régimen, un uniforme, es comer lo que hay, es controlar la emoción con tu vida, no puedes imponerte y lo tienes que aceptar, es el olor, es conocer a personas que pasan por un proceso fuerte y son fuertes, es controlar una mirada de pelea”.

Sobre el proceso legal y lo que viene ahora es un régimen de presentación cada mes. Tuvo a su favor que se entregó a la justicia y que los delitos admitidos le permiten estar bajo régimen de libertad condicional.

Jerónimo Gil no podrá salir del área metropolitana de Caracas durante un año y debe hacer trabajo comunitario.

Asegura que el episodio le permitió valorar a sus hijos y a la madre de éstos, con quien se reunió en días pasado, así como junto a la nueva pareja de ella.